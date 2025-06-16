Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини
Жодних вигадок – лише справжнє життя! У головних ролях – відомі українські актори Катерина Кузнецова, Андрій Ісаєнко, Назар Задніпровський та інші.
Це скетчком про різні етапи життя родини, в якій є три сестри. Молодша ще живе з батьками, середня нещодавно вийшла заміж та народила двійню, а старша в шлюбі вже 14 років, з чоловіком виховують трьох синів. Глядачі побачать і батьків цих сестер, – говорить режисер Сергій Атрощенко. – Ми намагаємось охопити всі покоління, щоб усім було цікаво дивитися. Хочемо показати реальні життєві ситуації, в які потрапляють члени однієї сім'ї. У нас, як завжди, дуже сильний акторський склад, а 95% сцен зняті одним кадром.
Одну з сестер зіграла відома українська акторка Катерина Кузнецова. Вона поділилася, чому багатосерійка обов’язково припаде до душі глядачам.
Я граю маму трьох янгеликів (сміється). Хоча можна сказати, що моя героїня – мама чотирьох синів, тому що в неї ще є чоловік, який іноді теж наче дитина. Я впевнена, що абсолютно кожна сім’я впізнає в нашій великій родині себе, – говорить Катерина Кузнецова. – Найприємнішим для мене було те, що режисер, який є також автором цієї ідеї, писав все максимально з життя. Тобто це не вигадані персонажі та історії. Побут настільки крутезно прописаний, так класно знятий та зіграний! А ще буде багато гумору та правди. І я впевнена, що глядачі полюблять наш проєкт і будуть чекати продовження, тому що скетчком справді створювався з великою любов'ю. Ми мали можливість адаптувати текст під себе, і саме тому він виглядав максимально живим: діалоги живі, історії живі, обставини і події живі, і це дуже класно!
Цей скетчком так кльово написаний, що кожен знайде в ньому себе, особливо у сценах про домашній побут. Моя поведінка вдома буває дуже схожою з поведінкою мого персонажа Серьожі. Можливо, я в роботі трохи інший, ніж він, але в побуті є багато речей, які нас поєднують, – розповідає Андрій Ісаєнко. – Це дуже правдиві та впізнавані історії. В житті нашої кінородини будуть яскраво виражені та прикольні моменти, які існують у житті кожної сім’ї. І тому цей скетчком полюблять як діти, так і дорослі.
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