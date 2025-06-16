Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини

Жодних вигадок – лише справжнє життя! У головних ролях – відомі українські актори Катерина Кузнецова, Андрій Ісаєнко, Назар Задніпровський та інші.

Реальні життєві ситуації, смішні діалоги та неймовірний акторський склад. Восени Новий канал покаже новий комедійний скетчком «Любов, як вона є», створений командою IQ Production. Проект розповість історію однієї великої родини, яка зацікавить глядачів будь-якого віку. Над створенням багатосерійки працює і Сергій Атрощенко – режисер серіалу «Будиночок на щастя», який так обожнюють українці.

Це скетчком про різні етапи життя родини, в якій є три сестри. Молодша ще живе з батьками, середня нещодавно вийшла заміж та народила двійню, а старша в шлюбі вже 14 років, з чоловіком виховують трьох синів. Глядачі побачать і батьків цих сестер, – говорить режисер Сергій Атрощенко. – Ми намагаємось охопити всі покоління, щоб усім було цікаво дивитися. Хочемо показати реальні життєві ситуації, в які потрапляють члени однієї сім'ї. У нас, як завжди, дуже сильний акторський склад, а 95% сцен зняті одним кадром.

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини / Пресслужба Нового каналу

Одну з сестер зіграла відома українська акторка Катерина Кузнецова. Вона поділилася, чому багатосерійка обов’язково припаде до душі глядачам.

Я граю маму трьох янгеликів (сміється). Хоча можна сказати, що моя героїня – мама чотирьох синів, тому що в неї ще є чоловік, який іноді теж наче дитина. Я впевнена, що абсолютно кожна сім’я впізнає в нашій великій родині себе, – говорить Катерина Кузнецова. – Найприємнішим для мене було те, що режисер, який є також автором цієї ідеї, писав все максимально з життя. Тобто це не вигадані персонажі та історії. Побут настільки крутезно прописаний, так класно знятий та зіграний! А ще буде багато гумору та правди. І я впевнена, що глядачі полюблять наш проєкт і будуть чекати продовження, тому що скетчком справді створювався з великою любов'ю. Ми мали можливість адаптувати текст під себе, і саме тому він виглядав максимально живим: діалоги живі, історії живі, обставини і події живі, і це дуже класно!

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини / Пресслужба Нового каналу

Чоловіка героїні Катерини Кузнецової у стрічці зіграв актор Андрій Ісаєнко. Він зазначає, що сценарій вийшов дуже життєвим та правдивим.

Цей скетчком так кльово написаний, що кожен знайде в ньому себе, особливо у сценах про домашній побут. Моя поведінка вдома буває дуже схожою з поведінкою мого персонажа Серьожі. Можливо, я в роботі трохи інший, ніж він, але в побуті є багато речей, які нас поєднують, – розповідає Андрій Ісаєнко. – Це дуже правдиві та впізнавані історії. В житті нашої кінородини будуть яскраво виражені та прикольні моменти, які існують у житті кожної сім’ї. І тому цей скетчком полюблять як діти, так і дорослі.

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