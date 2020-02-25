Слепая: как уберечь любимого от приворота другой

Слепая: как уберечь любимого от приворота другой

Сегодня в 18:00 на телеканале СТБ зрители увидят новые эпизоды скриптед-реалити “Сліпа” - проекта, основанного на реальных историях.

Слепая провидица баба Люба предостережет героев от невзгодов в личной жизни.

За помощью к бабе Любе обратится Светлана. Однажды она заметила у мужа странные царапины на спине, а затем ей пришло видение, что его хочет увести другая. Девушка решила рассказать об этом провидице, потому что сразу почувствовала беду.

Неужели возлюбленного Светы приворожила другая женщина? И какой приметы должны придерживаться пары, чтобы сохранить чувства на долгие годы?

Смотрите сегодня в 18:00 проект “Слепая” на телеканале СТБ!

Напомним,