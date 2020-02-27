Слепая: почему приворот может обернуться смертью?
Сегодня в 18:00 на телеканале СТБ зрители увидят новые эпизоды скриптед-реалити “Сліпа” - проекта, основанного на реальных историях.
Героиня проекта “Сліпа” Яна приедет к бабе Любе, ведь она последняя надежда девушки. У ее возлюбленного Эдуарда недавно начались проблемы с сердцем. Тщательное медицинское обследование не обнаружило никаких патологий, парень здоров. Яна очень волновалась за своего любимого, поэтому решила обратиться к бабе Любе за помощью. Провидица сразу сказала, что жизнь парня под угрозой из-за приворота, который сделала Яна. Бабушка предупредит ее - если Яна не сделает отворот, то Эдика ждет неминуемая смерть...Какое решение примет девушка и почему же так опасен любовный приворот?
Смотрите скриптед-реалити “Слепая”в 18:00 на телеканале СТБ!
Напомним,