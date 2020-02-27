Слепая: почему приворот может обернуться смертью?

27 февраля 2020 10:00 Александр Кива
Слепая: почему приворот может обернуться смертью?
Слепая: почему приворот может обернуться смертью?

Сегодня в 18:00 на телеканале СТБ зрители увидят новые эпизоды скриптед-реалити “Сліпа” - проекта, основанного на реальных историях.

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Провидица баба Люба объяснит, почему нельзя ворожить на жениха и пытаться завоевать любовь с помощью темных сил. 

Героиня проекта “Сліпа” Яна приедет к бабе Любе, ведь она последняя надежда девушки. У ее возлюбленного Эдуарда недавно начались проблемы с сердцем. Тщательное медицинское обследование не обнаружило никаких патологий, парень здоров. Яна очень волновалась за своего любимого, поэтому решила обратиться к бабе Любе за помощью. Провидица сразу сказала, что жизнь парня под угрозой из-за приворота, который сделала Яна. Бабушка предупредит ее - если Яна не сделает отворот, то Эдика ждет неминуемая  смерть...Какое решение примет девушка и почему же так опасен любовный приворот?

Смотрите скриптед-реалити “Слепая”в 18:00 на телеканале СТБ! 

Напомним, 

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