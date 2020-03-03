Таємниці ДНК: самое масштабное расследование за всю историю проекта

Во вторник, 3 марта в 22:45 на СТБ, зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

В рамках проекта герои продолжат узнавать ответы на жизненно важные вопросы с помощью теста ДНК: убеждаться в отцовстве, разыскивать биологических родителей, сестер или братьев и приоткрывать другие тайны родства. Помогают отыскать истину ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты проекта. В предстоящем выпуске зрители познакомятся с историей, которая поразит до глубины души…

В студию проекта приедет героиня из Нидерландов! Для Биби «Таємниці ДНК» – единственная возможность узнать правду о своем рождении и своих корнях. В полтора года ее взяли в приемную семью и перевезли из Украины за границу.

Сейчас у девушки своя семья, но она не может избавиться от мысли найти биологических родственников, которые практически после рождения отказались от нее. После того как Биби сама стала матерью, у нее проснулось непреодолимое желание понять, почему ее родная мать оставила ее.

Команда проекта провела самое масштабное расследование за всю историю проекта и готова озвучить свои результаты. Кого из родных девушки удалось найти? И какую правду раскроет конверт с тестом ДНК?