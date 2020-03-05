Канал «Украина» покажет премьерный детектив «Отречение» о работе украинской полиции

Во вторник, 10 марта, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий 24-серийной детективной мелодрамы «Отречение», производством которой занималась компания «ТРИ-Я-ДА продакшн».

Картина расскажет историю молодого талантливого оперативника Влада Романенко, который был вынужден перебраться из Днепра в Киев, где стал членом специального отдела уголовного розыска. Еще в юности парень разорвал отношения со своим отцом, который был представителем криминального мира, и даже сменил фамилию на девичью мамину. Произошло это после того, как он не смог встать на пути отца, за что до сих пор мучается угрызением совести. Но жизнь – вовсе не простая штука, и драма усилится, когда молодой оперативник влюбится в свою коллегу – девушку Сашу. Именно в это время прошлое Влада даст о себе знать: парень больше не сможет делать вид, что у него нет семьи.

Каждая серия «Отречения» – это отдельная детективная история, сценарий которой был написан специально под реалии сегодняшнего дня. Но несмотря на это, сериал заинтересует любителей классического детективного жанра, ведь интригующие истории будут происходить в отделе украинской полиции.

Актер Макар Тихомиров / пресс-служба канала Украина

Главный герой благодаря таланту, принципиальности и достаточно непростому характеру получил от сотрудников кличку Шерлок Холмс. Актер Макар Тихомиров, который сыграл роль Влада Романенко, рассказывает, что несмотря на настоящий талант и работоспособность, парень имеет пунктики, которые позволяют его коллегам думать о нем не лучшим образом.

Влад имеет достаточно глубокую стадию цинизма, к тому же он редко обращает внимание на чьи-то чувства, особенно, если это люди не из его круга общения, те же подозреваемые, – говорит Влада. – Но интересно то, что у него все не так, как у большинства сериальных героев, которые просто влюбляются и идут к своей цели. Здесь есть важные нюансы – он понимает, что с ним может быть опасно не только в силу профессии, но и семьи – кто знает, что папе придет в голову?

Роль коллеги по имени Саша, которая завоюет сердце главного героя, досталась молодой актрисе Наталье Бабенко. Девушка призналась, этот проект заинтересовал ее не только сюжетом, но и самой ролью, для воплощения которой ей пришлось кое-чему научиться.

Моя героиня – девушка, которая потеряла родителей, в связи с чем ее дальнейшая жизнь и карьера сложилась таким образом, что она захотела быть следователем. Я думаю, что был период, когда она не покидала возможности найти убийц, поэтому она, собственно, и пошла в органы. Саша сильная и волевая, она со стержнем внутри, но тем не менее остается девушкой, женственной и наивной, – рассказала Наталья Бабенко. – Правда, мне пришлось многому учиться: мимике, жестам, умению держать пистолет, поведению в драках... Вот это очень интересно!

Актриса Наталья Бабенко / пресс-служба канала Украина

Также в фильме сыграли Артем Позняк, Константин Войтенко, Игорь Салимонов, Роман Жиров, Вячеслав Бабенко, Анастасия Карпенко, Зоя Барановская и другие.

Напомним,