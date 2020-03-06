Нюхач: 5 интересных фактов о новом сезоне популярного детектива

«Нюхач» - популярный украинский сериал о консультанте полиции, который раскрывает самые безнадежные дела благодаря своему сверхчувствительному нюху.

У героя украинского сериала нет имени, лишь прозвище – Нюхач. История о гении с уникальным даром считается одной из самых успешных на украинском телевидении. Каждый сезон собирает у телеэкранов более 14 млн. зрителей.

А еще это первый детектив украинского производства, завоевавший мировую славу – его можно найти в мировой библиотеке видеоконтента Netflix и на сервисе Amazon Prime для подписчиков в США и Канаде. В общем сериал показывают на более чем 60 территориях мира, а в Японии и Франции адаптировали украинского «Нюхача», чтобы снять свои детективы.

Нюхач 4 сезон / пресс-служба канала ICTV

10 марта на телеканале ICTV выйдет новый сезон легендарной ленты. TV.UA собрал самые интересные факты о новых эпизодах.

Нюхач 4 сезон / пресс-служба канала ICTV

. Чтобы создавать атмосферные кадры киношного города, в котором живет Нюхач, съемочной команде каждый раз приходится находить все новые и новые локации. Так, в четвертом сезоне такими локациями стали таллинский Горхолл и киевский Дворец детей и юношества. Горхолл – большой культурно-спортивный комплекс, выстроенный к Олимпиаде-80. Сейчас это здание на берегу залива пустует и привлекает своей атмосферностью съемочные группы со всего мира. Только вот достать разрешение на съемки там удается мало кому, но команде «Нюхача» разрешили там работать.

2. В 3 сезоне в одной из сцен появились режиссер Артем Литвиненко и соавтор сценария Андрей Бабик. В четвертом сезоне в сериале снялся продюсер Сергей Лысяный. Сергей – отличный игрок в бильярд, и этот опыт пригодился ему для роли участника бильярдного турнира в столичном фешенебельном отеле.

Нюхач 4 сезон / пресс-служба канала ICTV

3. На съемках 4 сезона исполнитель главной роли – актер Кирилл Кяро – впервые стал отцом. В декабре 2018 года в семье актера родилась дочь Мира.

4. В новом сезоне некоторые персонажи сменят образы. Напарник Нюхача Виктор Лебедев удивит зрителей новым «имиджем». Он снимет свой традиционный серый костюм и примерит несколько нетипичных образов, появившись с усами и в очках, а также в старой поношенной одежде.

Нюхач 4 сезон / пресс-служба канала ICTV

5. Неизменной деталью нового сезона останется автомобиль главного героя. Сыщик вновь появится на своем элегантном красном Додже Челенджере – культовом спортивном авто. Создатели сериала признаются, что нетипичный для нашей местности дизайн подчеркивает яркость и необычность Нюхача. А решающим фактором выбора автомобиля стала форма капота модели. Если присмотреться, воздухозаборники на капоте Доджа похожи на ноздри.

Не пропустите премьеру «Нюхач-4» 10 марта в 21:30 на ICTV!

Напомним,