Рассмеши комика: громкое возвращение Леси Никитюк
Уже в эту субботу, 21 марта, в 18:30 на «1+1» состоится премьера нового выпуска «Рассмеши комика». В этом году участники зарабатывают деньги уже не для себя, а чтобы помочь другим людям.
В этом выпуске примут участие уже известные юмористы, среди которых фронтмен команды «Отдыхаем вместе» Александр Степаненко вместе со своим сыном Никитой, актер Игорь Барыло из команды «Наш формат», популярный стендапер Феликс Редька.
Речь идет о дуэте Леси и Оли, благодаря которому в свое время прославилась ныне уже популярная телеведущая Леся Никитюк. Спустя восемь лет перерыва она вернулась в шоу и на этот раз представила пародии уже не только на Ольгу Герасимюк, но и на Аллу Пугачеву, Maruv и Олю Полякову.
А именно ее песня про кафе «Вадим», - признается Полякова. - Примечательная история, что перед своим участием в «Рассмеши комика» я видела программу, еще, когда в кресле сидел Владимир Зеленский, и у него был диалог с этой самой Таней. Я посмотрела, и она мне так понравилась, это было очень смешно. В первый день съемок я подумала: «Ну, Боже, почему же нет такой прекрасной Тани, которая бы так прикольно общалась с нами между своим выступлениями, просто импровизируя?» И можете себе представить, каково было моё удивление, и как сработала вселенная на моё желание. На следующий день именно эта Таня была в одной из команд.
Напомним,