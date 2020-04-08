Холостяк-10: страстное свидание и самая скандальная Церемония роз за всю историю проекта

8 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: страстное свидание и самая скандальная Церемония роз за всю историю проекта
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту пятницу, 10 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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На индивидуальное свидание Макс Михайлюк пригласит Дану и предложит ей навсегда распрощаться со страхом экстрима. В этот день девушка полностью раскрепостится и поддастся своим чувствам.

В предыдущем выпуске Дана дала понять Холостяку, что с экстримом она на «вы». Но несмотря на боязнь, девушка все же решилась спуститься с самой крутой горки в аквапарке. Тогда участница даже не подозревала, что вскоре ее ждет занятие куда экстремальней!

Нас ждет по-настоящему экстремальное свидание, – поделится планами Макс. – После того, как Дана сказала, что ей понравился мир адреналина, я решил перейти на следующий уровень и дать ей еще больше. Мы будем прыгать с парашютом.

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба
Узнав об идее свидания, Дана очень испугается:

Все, что связано с экстримом – это не мое. Я в жизни ничего такого не пробовала.

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Однако девушка доверится Холостяку и согласится на его предложение. Более того, вместе со страхом высоты Дана попрощается и со стеснениями. Она выскажет Максу потайные желания и больше не будет сдерживать своих чувств… Неужели между парой произойдет близость? Не пропустите одно из самых смелых и страстных свиданий сезона!

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба
Кроме того, участницы продолжат погружаться в культуру Таиланда и в этот раз выразят свои чувства и эмоции с помощью хореографии. Девушек ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

Это моя профессия и мое хобби. Это вообще мое все!
 – обрадуется предложению Настя.

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А результаты своей работы участницы продемонстрируют Максу уже на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта! Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 10 апреля, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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