Холостяк-10: проверка на хозяйственность, экстремальное свидание и тест на доверие

Сегодня, 10 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Главный герой – Макс – пригласит на групповое свидание двух девушек и отправится вместе с ними на рыбалку.

В этот раз Холостяк пригласит на свидание двух девушек – Аню и Дашу. Макс предложит участницам порыбачить, после чего – приготовить обед из улова. Даша пойдет на свидание с неоднозначным настроением. По ее мнению, их отношения с Максом перестали развиваться.

Я не понимаю, нравлюсь я ему или нет,

– поделится переживаниями участница.

А вот Аня, напротив, надеется на легкое и непринужденное общение.

У меня цель – классно и позитивно провести время,

– скажет она.

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Во время рыбалки у обеих девушек будет время поговорить с Холостяком тет-а-тет. Одна из них раскроется перед Максом в большей мере и соответственно он тоже захочет поделиться с участницей личным, подняв тему прошлых отношений.

Я получаю большое удовольствие от общения с ней,

– признается Холостяк.

Получит ли кто-то из девушек розу? И произойдет ли поцелуй с кем-то из участниц? Не пропустите!

Кроме того, Макс пригласит на индивидуальное свидание в веревочный парк Олю. Холостяк надеется, что такое времяпрепровождение поможет ему сблизиться со спутницей.

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Это будет немного экстремально, ярко, запоминающееся,

– расскажет Макс.

После каждого пройденного задания девушку ждет приятный сюрприз. Кроме того, Холостяк отметит все позитивные черты характера Оли.

Сколько я о себе нового узнала, какой я могу быть!

– скажет участница.

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Несмотря на экстремальное занятие, свидание пройдет в романтической атмосфере. Но сможет ли сильная и уверенная в себе Оля довериться Максу, открыть для него свою женственность и нежность? И получит ли девушка заветную розу?

А уже вечером Макс сделает свой выбор на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта!

Смотрите 6 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 10 апреля, в 19:00 на СТБ.

Напомним,