Холостяк-10: проверка на хозяйственность, экстремальное свидание и тест на доверие
Сегодня, 10 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Главный герой – Макс – пригласит на групповое свидание двух девушек и отправится вместе с ними на рыбалку.
Я не понимаю, нравлюсь я ему или нет,– поделится переживаниями участница.
А вот Аня, напротив, надеется на легкое и непринужденное общение.
У меня цель – классно и позитивно провести время,– скажет она.
Я получаю большое удовольствие от общения с ней,– признается Холостяк.
Получит ли кто-то из девушек розу? И произойдет ли поцелуй с кем-то из участниц? Не пропустите!
Кроме того, Макс пригласит на индивидуальное свидание в веревочный парк Олю. Холостяк надеется, что такое времяпрепровождение поможет ему сблизиться со спутницей.
Это будет немного экстремально, ярко, запоминающееся,– расскажет Макс.
После каждого пройденного задания девушку ждет приятный сюрприз. Кроме того, Холостяк отметит все позитивные черты характера Оли.
Сколько я о себе нового узнала, какой я могу быть!– скажет участница.
А уже вечером Макс сделает свой выбор на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта!
Смотрите 6 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 10 апреля, в 19:00 на СТБ.
Напомним,