Что смотреть по ТВ 19 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 19 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Нет настроения? Устали от карантина и новостей о коронавирусе?

Неудержимые

У нас есть идея, как отвлечься этим вечером. Выбирайте фильм себе по вкусу и расслабляйтесь. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 19 апреля.

США, Болгария, боевик, приключения, триллер, 2010

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.9

TV1000 Action, 19 апреля 17:40

Элитный отряд наемников получает задание от анонимного заказчика: найти и обезвредить правителя латиноамериканского острова Вилена, терроризующего мирное население. Прибыв на место назначения, герои понимают, что их мишенью является другой человек...

Захватывающий боевик с мощным актерским составом: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Микки Рурк, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер.

Собачья жизнь 2

США, Китай, Индия, фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный, 2019

Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 8.0

ViP Premiere, 19 апреля 18:35

Бэйли — самый преданный в мире пес. Он прожил несколько собачьих жизней, в каждой из которых возвращался к своему хозяину Итану. Они провели много счастливых лет вместе, но настала пора прощаться. Теперь Бэйли должен оберегать маленькую внучку Итана, которой очень нужен верный друг и защитник.

Невероятно трогательное продолжение фильма «Собачья жизнь».

В основе сценария лежит роман Брюса Кэмерона «Путешествие хорошего пса».

Опасная игра Слоун

Франция, США, триллер, драма, 2016

Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 7.6

ViP Premiere, 19 апреля 20:15

Талантливая лоббистка Элизабет Слоун привыкла всегда добиваться своего. Прибегая к различным приемам манипуляции, она не оставляет оппонентам и шанса на победу. Но когда Слоун берется за лоббирование закона об огнестрельном оружии, она впервые наживает себе настолько влиятельных и опасных врагов. Теперь под угрозой оказывается не только карьера Элизабет, но и ее жизнь.

Сценарий фильма попал в Топ 5 Черного списка лучших сценариев Голливуда за 2015 год.

Громче, чем бомбы

Норвегия, Франция, Дания, США, драма, 2015

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.5

TV1000 World Kino, 19 апреля 21:00

Прошло три года с тех пор, как Изабель Рид погибла в автомобильной катастрофе. Муж и двое сыновей все еще подавлены горем, из-за чего они не могу продолжить полноценную счастливую жизнь. Как много времени им нужно, чтобы отпустить любимую женщину?

Фильм номинировался на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

Авиатор

Германия, США, драма, биография, 2004

Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 7.6

TV1000, 19 апреля 22:40

История жизни предпринимателя Говарда Хьюза, одного из самых влиятельных личностей ХХ века. Получив от отца в наследство небольшую фабрику, он превратил ее в гигантскую бизнес-империю. Машиностроение, казино, кинопроизводство, авиация — все, чем занимался Хьюз, приносило ему деньги и славу. Но главной страстью миллиардера было небо. Только там он чувствовал себя по-настоящему счастливым.

Основано на реальных событиях.

Четыре премии «Оскар»: лучшая женская роль второго плана, лучшая работа оператора, лучшие декорации, лучшие костюмы, лучший монтаж.