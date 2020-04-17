Что смотреть по ТВ 19 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Нет настроения? Устали от карантина и новостей о коронавирусе?
Неудержимые
- США, Болгария, боевик, приключения, триллер, 2010
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.9
- TV1000 Action, 19 апреля 17:40
Элитный отряд наемников получает задание от анонимного заказчика: найти и обезвредить правителя латиноамериканского острова Вилена, терроризующего мирное население. Прибыв на место назначения, герои понимают, что их мишенью является другой человек...
Захватывающий боевик с мощным актерским составом: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Микки Рурк, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер.
Собачья жизнь 2
- США, Китай, Индия, фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный, 2019
- Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 8.0
- ViP Premiere, 19 апреля 18:35
Бэйли — самый преданный в мире пес. Он прожил несколько собачьих жизней, в каждой из которых возвращался к своему хозяину Итану. Они провели много счастливых лет вместе, но настала пора прощаться. Теперь Бэйли должен оберегать маленькую внучку Итана, которой очень нужен верный друг и защитник.
Невероятно трогательное продолжение фильма «Собачья жизнь».
В основе сценария лежит роман Брюса Кэмерона «Путешествие хорошего пса».
Опасная игра Слоун
- Франция, США, триллер, драма, 2016
- Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 7.6
- ViP Premiere, 19 апреля 20:15
Талантливая лоббистка Элизабет Слоун привыкла всегда добиваться своего. Прибегая к различным приемам манипуляции, она не оставляет оппонентам и шанса на победу. Но когда Слоун берется за лоббирование закона об огнестрельном оружии, она впервые наживает себе настолько влиятельных и опасных врагов. Теперь под угрозой оказывается не только карьера Элизабет, но и ее жизнь.
Сценарий фильма попал в Топ 5 Черного списка лучших сценариев Голливуда за 2015 год.
Громче, чем бомбы
- Норвегия, Франция, Дания, США, драма, 2015
- Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.5
- TV1000 World Kino, 19 апреля 21:00
Прошло три года с тех пор, как Изабель Рид погибла в автомобильной катастрофе. Муж и двое сыновей все еще подавлены горем, из-за чего они не могу продолжить полноценную счастливую жизнь. Как много времени им нужно, чтобы отпустить любимую женщину?
Фильм номинировался на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.
Авиатор
- Германия, США, драма, биография, 2004
- Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 7.6
- TV1000, 19 апреля 22:40
История жизни предпринимателя Говарда Хьюза, одного из самых влиятельных личностей ХХ века. Получив от отца в наследство небольшую фабрику, он превратил ее в гигантскую бизнес-империю. Машиностроение, казино, кинопроизводство, авиация — все, чем занимался Хьюз, приносило ему деньги и славу. Но главной страстью миллиардера было небо. Только там он чувствовал себя по-настоящему счастливым.
Основано на реальных событиях.
Четыре премии «Оскар»: лучшая женская роль второго плана, лучшая работа оператора, лучшие декорации, лучшие костюмы, лучший монтаж.