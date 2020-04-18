Канал 2+2 покажет комедии с Джеки Чаном и Джимом Керри

18 апреля 2020 14:00 Александр Кива
Канал 2+2 покажет комедии с Джеки Чаном и Джимом Керри
Канал 2+2 покажет комедии с Джеки Чаном и Джимом Керри
пресс-служба

Устали от новостей? В это воскресенье, 19 апреля, на канале 2+2 пройдет показ культовых комедий с любимыми актерами Голливуда – Джеки Чаном и Джимом Керри.

Эфир: 16:00

«Близнецы-драконы», 1992

В ролях: Джеки Чан, Мэгги Чун, Тедди Робин Кван

Читайте такжеЧто смотреть по ТВ 18 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Братья-близнецы были разлучены при рождении. Они оказались по разные стороны Тихого океана. Один из близнецов — мастер боевых искусств, задира и хулиган. Второй – всемирно известный дирижер из Нью-Йорка. Их встреча спустя много лет станет началом настоящей авантюры. 

Эфир: 18:00

«Шанхайский полдень», 2000

В ролях: Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Люси Лью

Когда прекрасную китайскую принцессу похищают, Чону Вангу удается попасть в воинственную делегацию и оказаться в самом сердце Америки и непредсказуемых событий. Вместе со случайным напарником китайский телохранитель попадает во всевозможные переделки. Между делом, он помогает племени Сиу, выкуривает трубку мира, и тут же оказывается на тропе войны, по которой пробегают его многочисленные враги.

Эфир: 20:00

«Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

В ролях: Джим Керри, Кортни Кокс, Шон Янг

Читайте такжеЧто смотреть по ТВ 19 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Детектив Эйс Вентура – профессионал своего дела. Он уверен, что способен разыскать любое утерянное домашнее животное. А еще Вентура шокирует публику эксцентричными выходками и проходит через огонь, воду и медные трубы, чтобы выполнить задание. В этот раз Эйс должен найти пропавшего дельфина по кличке «Снежок». 

Эфир: 21:40

«Эйс Вентура-2: Когда зовет природа»

В ролях: Джим Керри, Иэн МакНис, Саймон Кэллоу

Эйс Вентура снова в деле. Его приглашает африканское племя для поиска священной летучей мыши, которую недавно похитили. Эйс берется за дело, забыв, что он до смерти боится летучих грызунов.

Облако тегов

2+2 Джим Керри Джеки Чан что смотреть на выходных что смотреть на ТВ анонсы какой фильм посмотреть Что смотреть по ТВ что смотреть какой фильм посмотреть вечером

Материалы по теме

Что смотреть по ТВ 18 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 18 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 19 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 19 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Рассмеши комика: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Телешоу

Рассмеши комика: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Нервы, друг и заботы Шарлиз Терон
Киноперсона

Нервы, друг и заботы Шарлиз Терон

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK