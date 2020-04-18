Канал 2+2 покажет комедии с Джеки Чаном и Джимом Керри
Устали от новостей? В это воскресенье, 19 апреля, на канале 2+2 пройдет показ культовых комедий с любимыми актерами Голливуда – Джеки Чаном и Джимом Керри.
Эфир: 16:00
«Близнецы-драконы», 1992
В ролях: Джеки Чан, Мэгги Чун, Тедди Робин Кван
Эфир: 18:00
«Шанхайский полдень», 2000
В ролях: Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Люси Лью
Когда прекрасную китайскую принцессу похищают, Чону Вангу удается попасть в воинственную делегацию и оказаться в самом сердце Америки и непредсказуемых событий. Вместе со случайным напарником китайский телохранитель попадает во всевозможные переделки. Между делом, он помогает племени Сиу, выкуривает трубку мира, и тут же оказывается на тропе войны, по которой пробегают его многочисленные враги.
Эфир: 20:00
«Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
В ролях: Джим Керри, Кортни Кокс, Шон Янг
Эфир: 21:40
«Эйс Вентура-2: Когда зовет природа»
В ролях: Джим Керри, Иэн МакНис, Саймон Кэллоу
Эйс Вентура снова в деле. Его приглашает африканское племя для поиска священной летучей мыши, которую недавно похитили. Эйс берется за дело, забыв, что он до смерти боится летучих грызунов.