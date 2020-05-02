Что посмотреть по ТВ 2 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 2 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Акушерка, СТБ, 15:05

Главврач роддома, Татьяна Скворцова, полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена теперь винят Татьяну...

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10:50 Жизнь прекрасна, СТБ

12:20 Нюхач, ICTV

14:00 Кухня, 1+1

Что посмотреть по ТВ 2 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Гарри Поттер и Кубок огня, 18:05, Новый канал

«Гарри Поттер и Кубок Огня» – четвертая часть серии фильмов о волшебном мире мальчика со шрамом-молнией. Из французской школы Шармбатон и северного Дурмстранга в английский Хогвартс съезжаются маги: здесь пройдет традиционный Турнир Трех Волшебников, на котором сразятся сильнейшие из сильнейших, выбранные Кубком Огня.

Принять участие в турнире могут только те школьники, кому уже исполнилось 17 лет. Внезапно волшебный Кубок, назвав имя Седрика Диггори, который будет отстаивать честь Хогвартса, выплевывает четвертую записку с именем Гарри Поттера. Ему едва исполнилось 14, но теперь мальчику придется наравне со всеми защищать родной факультет Гриффиндор. Но ни школьники, ни преподаватели пока не знают, что в этом году Турнир может быть опасен как никогда, и невинная битва волшебников за право считаться самым отважным может стать игрой на выживание… В четвертой части «поттерианы» герои впервые познают чувство любви и лицом к лицу сталкиваются со смертью и невероятными в своей жестокости психологическими приемами Темного Лорда.

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11:30 Эркюль и Шерлок против мафии, К1

11:50 Белоснежка, ТЕТ

13:00 Такси 5, Новый канал

13:10 Крысиные бега, К1

13:40 Миссия на Марс, 2+2

14:30 Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза, НЛО TV

15:40 Пришелец, 2+2

17:00 Звездные войны: Эпизод 2 - Атака клонов, НЛО TV

17:05 Путешествие к центру Земли, ICTV

17:15 Парк Юрского периода-3, 2+2

17:15 Сапожник, ТЕТ

19:00 Назад в будущее, ТЕТ

19:10 Трансформеры-2: Месть падших, ICTV

19:40 Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов, НЛО TV

21:00 Гарри Поттер и Орден Феникса, Новый канал

21:10 Дом у дороги, 2+2

21:45 Хранители, ICTV

23:40 Мальчишник в Вегасе, Новый канал

Что посмотреть по ТВ 2 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

МастерШеф. Профессионалы, 19:00, СТБ

«Супермама» едет на «МастерШеф»! Четыре яркие мамочки из проекта Дмитрия Карпачева приедут в знаменитый павильон, чтобы научиться у шеф-поваров готовить по-новому. Но это будут не блюда французской кухни, а полуфабрикаты для детского меню. Не окажется ли такая простая задача слишком сложной для тех, кто привык работать с ресторанной кухней?

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