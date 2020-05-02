Что посмотреть по ТВ 2 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 2 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Акушерка, СТБ, 15:05
А также смотрите:
- 10:50 Жизнь прекрасна, СТБ
- 12:20 Нюхач, ICTV
- 14:00 Кухня, 1+1
Что посмотреть по ТВ 2 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Гарри Поттер и Кубок огня, 18:05, Новый канал
«Гарри Поттер и Кубок Огня» – четвертая часть серии фильмов о волшебном мире мальчика со шрамом-молнией. Из французской школы Шармбатон и северного Дурмстранга в английский Хогвартс съезжаются маги: здесь пройдет традиционный Турнир Трех Волшебников, на котором сразятся сильнейшие из сильнейших, выбранные Кубком Огня.
Принять участие в турнире могут только те школьники, кому уже исполнилось 17 лет. Внезапно волшебный Кубок, назвав имя Седрика Диггори, который будет отстаивать честь Хогвартса, выплевывает четвертую записку с именем Гарри Поттера. Ему едва исполнилось 14, но теперь мальчику придется наравне со всеми защищать родной факультет Гриффиндор. Но ни школьники, ни преподаватели пока не знают, что в этом году Турнир может быть опасен как никогда, и невинная битва волшебников за право считаться самым отважным может стать игрой на выживание… В четвертой части «поттерианы» герои впервые познают чувство любви и лицом к лицу сталкиваются со смертью и невероятными в своей жестокости психологическими приемами Темного Лорда.
А также смотрите:
- 11:30 Эркюль и Шерлок против мафии, К1
- 11:50 Белоснежка, ТЕТ
- 13:00 Такси 5, Новый канал
- 13:10 Крысиные бега, К1
- 13:40 Миссия на Марс, 2+2
- 14:30 Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза, НЛО TV
- 15:40 Пришелец, 2+2
- 17:00 Звездные войны: Эпизод 2 - Атака клонов, НЛО TV
- 17:05 Путешествие к центру Земли, ICTV
- 17:15 Парк Юрского периода-3, 2+2
- 17:15 Сапожник, ТЕТ
- 19:00 Назад в будущее, ТЕТ
- 19:10 Трансформеры-2: Месть падших, ICTV
- 19:40 Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов, НЛО TV
- 21:00 Гарри Поттер и Орден Феникса, Новый канал
- 21:10 Дом у дороги, 2+2
- 21:45 Хранители, ICTV
- 23:40 Мальчишник в Вегасе, Новый канал
Что посмотреть по ТВ 2 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
МастерШеф. Профессионалы, 19:00, СТБ
А также смотрите:
- 12:50 Мамахохотала, НЛО TV
- 20:30 Круче всех. Лучшее, Интер
- 21:30 Вечерний Квартал, 1+1