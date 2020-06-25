На ТЕТ покажут фильм Портниха: Месть от-кутюр

Уже в эту пятницу, 26 июня, в 21:00 на ТЕТ покажут фильм про моду и отношения — “Портниха: Месть от-кутюр”.

Главная героиня, чью роль исполнила Кейт Уинслет, — роскошная женщина и портниха.

Она вернулась в родной разбитый и забытый город из Парижа. Девушка была успешна и востребована в столице моды, но глубинное детское воспоминание привело ее к началу пути.

Здесь Миртл (героиня Кейт Уинслет) обретет любовь и признание, а также превратит грязный, умирающий город в сердце изысканных одежд и утонченного вкуса.

Но фильм интересен не только своим сюжетом. Некоторые факты со съемок придают ему особенного шарма. Например, красное платье главной актрисы, в котором Кейт на всех постерах, сшито из шелкового муара. Эту ткань купили в Милане за 25 лет до начала съемок фильма.

В подготовке к роли Кейт также научилась шить, сделала она это специально, чтобы быть убедительной в роли талантливого кутюрье. А передсъемочный период фильма растянулся на целых 13 лет.

Но каждый год стоил того. Фильм вышел глубоким и очень красивым. В чем телезрители телеканала ТЕТ убедятся уже в пятницу в 21:00.