Невероятная правда о звездах: первая любовь знаменитостей

26 июня 2020 17:45 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: первая любовь знаменитостей

В субботу, 27 июня, в 9:20 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Первая любовь – всегда волнительное и незабываемое ощущение. Какими были первые трепетные чувства у селебрити? Правда ли, что первую любовь Ирины Билык разрушила известная певица, а парень Тины Кароль оставил ее перед свадьбой? И какая страшная авария повлияла на первые отношения Насти Каменских?

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Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:20 на телеканале СТБ.

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