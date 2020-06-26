Невероятная правда о звездах: первая любовь знаменитостей

В субботу, 27 июня, в 9:20 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Первая любовь – всегда волнительное и незабываемое ощущение. Какими были первые трепетные чувства у селебрити? Правда ли, что первую любовь Ирины Билык разрушила известная певица, а парень Тины Кароль оставил ее перед свадьбой? И какая страшная авария повлияла на первые отношения Насти Каменских?

Путь к славе: как начинающим артистам удалось пробиться в мир большого шоу-бизнеса? История ошеломляющего труда и успеха Дмитрия Монатика, Веры Брежневой, Милы Кунис и других селебрити!

Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:20 на телеканале СТБ.