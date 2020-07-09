Телеканал 2+2 снимает новый экшн-сериал Ангелы

9 июля 2020 13:30 Александр Кива
Телеканал 2+2 снимает новый экшн-сериал Ангелы
Сериал Ангелы выйдет осенью 2020 года на канале 2+2
пресс-служба

Телеканал 2+2 начал съемки 16-серийного остросюжетного сериала «Ангелы», премьера которого состоится осенью 2020 года.

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«Ангелы» – это экшн-сериал о работе элитного спецотряда в структуре МВД, главная задача которого – защита важных свидетелей. Универсальные бойцы, которые привыкли рисковать и подвергать себя опасности ради успеха операции, во главе с куратором Викторовичем каждый день выполняют сверхсекретные задания: перевозка ценных бумаг, охрана известных политиков, сопровождение свидетелей по особо важным делам, а также освобождение пленных. Вне работы они – обычные люди со своим прошлым, проблемами и мечтами, но на службе каждый из них становится ангел-хранителем, от бдительности и решительности которого зависит судьба клиента. Прибытие в отряд нового бойца – бывшего полицейского и по совместительству зятя Викторовича, и одна неудачная спецоперация навсегда изменит жизнь «Ангелов».

В главных ролях: Александр Пискунов, Алеся Романова, Глеб Михайличенко, Виталий Ажнов, Александр Пожарский, Антон Еремин, Анастасия Капинус, Сергей Фролов, и др.

«Из-за карантина мы начали съемки позже, чем планировали, но все это время мы не останавливали работу – активно разрабатывали новые идеи, писали сценарии. Конечно, мы очень рады возможности опять вернуться на съемочную площадку и начать съемки сериалов, которые наш зритель увидит уже совсем скоро», –  комментирует генеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима.

Сериал «Ангелы» по заказу телеканала 2+2 снимает SFERA FILM. Режиссер: Олег Масленников. Главный сценарист: Марк Лимаренко. 

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«Идея сериала «Ангелы» родилась у меня во время просмотра фильма «22 мили» про сверхсекретный отряд особого предназначения. Но в нашем сериале работа спецназа и их боевые спецоперации – это лишь лакмусовая бумажка, которая проявляет отношение героев к жизни, их ценности, лучшие и худшие черты, – рассказывает Сергей Карпенко, автор и креативный продюсер проекта. – Благодаря операторским и режиссерским решениям мы стараемся создать особую, напряженную атмосферу, которая поможет зрителю проникнуться жизнью наших агентов и их опасной работой. При этом наша история будет насыщенна экшн-сценами, острым юмором и актуальными жизненными ситуациями».

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