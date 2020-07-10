Невероятная правда о звездах: дружба в большом шоу-бизнесе

10 июля 2020 20:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: дружба в большом шоу-бизнесе
Невероятная правда о звездах: дружба в большом шоу-бизнесе

В субботу, 11 июля, в 9:45 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Дружба в большом шоу-бизнесе: кого из украинских и голливудских звезд можно назвать «заклятыми друзьями»? Дружны ли солистки группы «НЕАНГЕЛЫ» Виктория Смеюха и Слава Каминская? И в каких отношениях экс-участницы группы «ВИА Гра»? 

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