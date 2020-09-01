Таємниці ДНК: ведущая откроет сразу пять конвертов с результатами ДНК-тестов
Сегодня, 1 сентября, в 19:00 на СТБ состоится премьера нового сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».
Любовь и Александр вместе больше 10 лет. Несмотря на тяжелую работу, супруги живут бедно, не могут позволить даже косметический ремонт старенького дома, завести хозяйство или сделать скважину. Все заработанные деньги мужчина отдает супруге от предыдущего брака на содержание пятерых детей, хотя и сомневается в своем отцовстве. Экс-жене, проводнице Наталии, он уже выплатил около 1 000 000 гривен!
Какими окажутся результаты пяти тестов ДНК? Смотрите сегодня, 1 сентября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,
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