Говорить Україна: шокирующие подробности убийства библиотекаря в Житомирской области

Ток-шоу «Говорить Україна» раскроет подробности жуткого убийства библиотекаря в Житомирской области.

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым , который зрители увидят на телеканале «Украина», в среду, 9 сентября, станут известны шокирующие подробности убийства, произошедшего в Житомирской области.

39-летнюю Юлию нашли мертвой неподалеку от своего дома в родном селе. Причастен ли к ее смерти, а также к нападениям на других жительниц села 17-летний односельчанин, покажет детектор лжи, который прошел подозреваемый.

Юлию нашли 22 августа посреди улицы в селе, в 150 метрах от ее дома. У нее была рассечена голова, вокруг было очень много крови. Столько, что даже лица не было видно.

Юлию узнали по шлепанцам, она лежала лицом вниз, а голова была накрыта капюшоном, - делится в ток-шоу «Говорить Україна» сестра погибшей, - о смерти сестры мне сообщила ее соседка. Официальная причина смерти - механическая асфиксия в результате удушения петлей. Сестра была в луже собственной крови, ее лицо обезображено. Ограбления не было, и я даже не могу представить, что можно было совершить женщине, чтобы ее так зверски убили.

Ведущий Алексей Суханов / пресс-служба канала Украина

Почти всю взрослую жизнь погибшая проработала библиотекарем в сельской библиотеке. У нее была крепкая семья: любящий супруг и двое детей.

Полиция объявила подозрение 17-летнему жителю села Дмитрию. Местные в страхе и говорят, что это не первое преступление против женщин.

В студии на канале «Украина» появятся еще 3 жертвы, якобы житомирского маньяка, но Дмитрий ли тот, кто наводит страх на всю деревню, и почему парень и его мать решили пройти детектор именно в студии «Говорить Україна», станет известно сегодня.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

Напомним,