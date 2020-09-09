Говорить Україна: шокирующие подробности убийства библиотекаря в Житомирской области

9 сентября 2020 18:25 Юлия Крутиева
Говорить Україна: шокирующие подробности убийства библиотекаря в Житомирской области
Ведущий Алексей Суханов
пресс-служба канала Украина

Ток-шоу «Говорить Україна» раскроет подробности жуткого убийства библиотекаря в Житомирской области.

Читайте такжеВозлюбленная Макса Михайлюка Дарья Хлистун рассказала о знакомстве с Холостяком
В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина», в среду, 9 сентября, станут известны шокирующие подробности убийства, произошедшего в Житомирской области. 

39-летнюю Юлию нашли мертвой неподалеку от своего дома в родном селе. Причастен ли к ее смерти, а также к нападениям на других жительниц села 17-летний односельчанин, покажет детектор лжи, который прошел подозреваемый.

Юлию нашли 22 августа посреди улицы в селе, в 150 метрах от ее дома. У нее была рассечена голова, вокруг было очень много крови. Столько, что даже лица не было видно.

Юлию узнали по шлепанцам, она лежала лицом вниз, а голова была накрыта капюшоном, - делится в ток-шоу «Говорить Україна» сестра погибшей, - о смерти сестры мне сообщила ее соседка. Официальная причина смерти - механическая асфиксия в результате удушения петлей. Сестра была в луже собственной крови, ее лицо обезображено. Ограбления не было, и я даже не могу представить, что можно было совершить женщине, чтобы ее так зверски убили.

Ведущий Алексей Суханов / пресс-служба канала Украина
Почти всю взрослую жизнь погибшая проработала библиотекарем в сельской библиотеке. У нее была крепкая семья: любящий супруг и двое детей.

Читайте такжеЛилия Подкопаева впервые рассказала о знакомстве с третьим мужем
Полиция объявила подозрение 17-летнему жителю села Дмитрию. Местные в страхе и говорят, что это не первое преступление против женщин.

В студии на канале «Украина» появятся еще 3 жертвы, якобы житомирского маньяка, но Дмитрий ли тот, кто наводит страх на всю деревню, и почему парень и его мать решили пройти детектор именно в студии «Говорить Україна», станет известно сегодня.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

Напомним, 

Облако тегов

канал Украина Алексей Суханов новости телешоу Говорить Україна телешоу 2020

Материалы по теме

Говорит Украина: Шок: по шлепанцам узнали - библиотекаршу замучили! 1 часть (эфир от 09.09.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Шок: по шлепанцам узнали - библиотекаршу замучили! 1 часть (эфир от 09.09.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница реалити побрила голову
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница реалити побрила голову
Маричка Падалко шокировала историей о травле учителями ее сына в школе
Новости

Маричка Падалко шокировала историей о травле учителями ее сына в школе
Лилия Подкопаева впервые рассказала о знакомстве с третьим мужем
Новости

Лилия Подкопаева впервые рассказала о знакомстве с третьим мужем

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK