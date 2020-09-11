Невероятная правда о звездах: секреты личной жизни и развенчание слухов

11 сентября 2020 19:55 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: секреты личной жизни и развенчание слухов
Невероятная правда о звездах: секреты личной жизни и развенчание слухов
пресс-служба

В субботу, 12 сентября, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Проект Невероятная правда о звездах заглянет с ревизией в студию известной украинской группы «ТНМК». Что интересного и необычного обнаружат журналисты? Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь пройдут тест на знание друг друга и раскроют зрителям секреты личной жизни.

Ведущий Вячеслав Соломка прокомментирует самые провокационные слухи о себе. Что окажется правдой, а что – ложью? Звёзды, которые долго ждали детей: кто из селебрити мечтал о том, чтобы стать родителями? Смотрите это и многое другое в субботу, 12 сентября, в 9:30 на телеканале СТБ! 

 

Напомним, 

 

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