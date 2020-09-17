Слепая: бабушка Люба расскажет, как не получить несчастье в подарок

Завтра, 18 сентября, в 16:20 в скриптед-реалити “Сліпа” на СТБ слепая провидица баба Люба поможет героям понять причины своих бед и избавиться от них.

Читайте такжеДетектор лжи: неужели в неудачной личной жизни мужчины виновата его бабушка – смотрите в 3 выпуске

К бабе Любе придет 30-летняя Алена, которая несколько месяцев назад развелась с Дмитрием. Пара уже давно не вместе, но мужчина продолжает донимать девушку, заставляет выполнять все его капризы и шантажирует, что заберет дочь, если бывшая жена не будет его слушаться. Алена в недоумении, ведь раньше ее муж был таким любящим и заботливым. Чтобы найти ответ и прекратить тиранию, женщина обратится к бабе Любе за помощью.

Слепая провидица предупредит, что жестокость и злость Дмитрий получил «в подарок»… Неужели виной такого поведения послужила какая-то вещь? А главное - кто и что подарил?

Смотрите сразу четыре премьерные серии проекта “Слепая” в пятницу на СТБ!