Слепая: бабушка Люба расскажет, как не получить несчастье в подарок

17 сентября 2020 11:28 Александр Кива
Слепая: бабушка Люба расскажет, как не получить несчастье в подарок
Слепая: бабушка Люба расскажет, как не получить несчастье в подарок
пресс-служба

Завтра, 18 сентября, в 16:20 в скриптед-реалити “Сліпа” на СТБ слепая провидица баба Люба поможет героям понять причины своих бед и избавиться от них.

Читайте такжеДетектор лжи: неужели в неудачной личной жизни мужчины виновата его бабушка – смотрите в 3 выпуске
К бабушке обратится девушка, которая уверена - ее мужа подменили.

К бабе Любе придет 30-летняя Алена, которая несколько месяцев назад развелась с Дмитрием. Пара уже давно не вместе, но мужчина продолжает донимать девушку, заставляет выполнять все его капризы и шантажирует, что заберет дочь, если бывшая жена не будет его слушаться. Алена в недоумении, ведь раньше ее муж был таким любящим и заботливым. Чтобы найти ответ и прекратить тиранию, женщина обратится к бабе Любе за помощью.

Слепая провидица предупредит, что жестокость и злость Дмитрий получил «в подарок»… Неужели виной такого поведения послужила какая-то вещь? А главное - кто и что подарил?

Смотрите сразу четыре премьерные серии проекта “Слепая” в пятницу на СТБ!

Облако тегов

СТБ Слепая Сліпа Слепая 2 сезон Слепая-2

Материалы по теме

І будуть люди: смотреть 6 серию онлайн (эфир 16.09.2020)
Сериалы

І будуть люди: смотреть 6 серию онлайн (эфир 16.09.2020)
І будуть люди: смотреть 5 серию онлайн (эфир 16.09.2020)
Сериалы

І будуть люди: смотреть 5 серию онлайн (эфир 16.09.2020)
І будуть люди: смотреть 4 серию онлайн (эфир 15.09.2020)
Сериалы

І будуть люди: смотреть 4 серию онлайн (эфир 15.09.2020)
І будуть люди: смотреть 3 серию онлайн (эфир 15.09.2020)
Сериалы

І будуть люди: смотреть 3 серию онлайн (эфир 15.09.2020)

Популярное на сайте

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.09.2020)

Детектор лжи-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK