Слепая-2: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 11.09.2020)

11 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 3 серии сериала Слепая-2:

Взаимоотношения в семье Зои Викторовны разрушает обман. Три года, пока она была на заработках в Европе, ее сын Паша с невесткой Алиной врали о своем финансовом состоянии, беременности девушки и внуке, который на самом деле Алина выносила как суррогатная мать. И пока счастливая бабушка присылала деньги внуку на игрушки, супруги сделали ремонт в квартире, купили новую мебель и съездили на отдых в Париж и Турцию.

Зою Викторовну в сериале Слепая 2020 серия 3 шокировал поступок ее близких. А к тому же добавилось известие о болезни сына – Паша заболел онкологией. Но женщина родне уже не доверяет и за правдой идет к бабе Любе. Может, знахарка сможет узнать правду?

3 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.