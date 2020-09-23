Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей»

23 сентября 2020 14:00 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей»
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей»

Сегодня, 23 сентября, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет один из самых интересных выпусков тревел-шоу «Мир наизнанку».

Читайте такжеФронтмен группы ТІК Виктор Бронюк уходит в политику
В новом выпуске «Мира наизнанку-12» Дмитрий Комаров продолжит экспедицию Поднебесной и попадет на необычный рынок, где родители ищут пару для своих одиноких сыновей и дочерей. 

Китай - страна, где к любви особое отношение. В прошлой программе Дмитрий Комаров уже коснулся непростой темы здешних браков и углубился в историю древней шокирующей традиции, когда для удачного замужества маленьким девочкам бинтовали ноги. Хотя эту пытку, во время которой девушкам фактически ломали пальцы, отменили 70 лет назад, современные семейные традиции Поднебесной по-прежнему остаются строгими по отношению к женщинам. 

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей» / пресс-служба канала 1+1
До прихода коммунизма китаянки практически не имели прав и должны были безоговорочно подчиняться супругу. А для незамужних девушек после 27 лет даже придумали оскорбительное название – «женщина-остаток». Такой термин активно вошел в лексикон всей страны и используется даже сейчас. 

Читайте такжеГайтана поделилась своим рецептом похудения: как легко скинуть 5 кг за неделю
В новой серии тревел-шоу Дмитрий Комаров узнает, что в Китае происходит с теми, кто вовремя не успел создать семью. Для этого ведущий отправится на необычный рынок.

Сегодня я побываю на самой уникальной ярмарке, где «продают» людей. Да, такое бывает. И это возможно даже в самом центре Шанхая, среди небоскребов, - удивится Дмитрий Комаров. - Здесь каждые выходные можно увидеть просто уникальное явление - ярмарку женихов и невест.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей» / пресс-служба канала 1+1
На такой ярмарке каждые выходные собираются тысячи людей, которые «торгуют» незамужними парнями и девушками. А их продавцы - собственные родители или родственники. Хотя «товар» достаточно специфический, здесь действуют обычные правила рынка - люди ходят по рядам, смотря на краткие резюме молодых людей и уточняют у продавцов все интересующие детали. 

Читайте такжеЛеся Никитюк – о съемках Le Маршрутки: Куда бы ни заехали, нам сразу звонила полиция
Попав на такой «рынок отношений», ведущий «Мира наизнанку» решит проверить на себе, каково это - быть предметом торга. Дмитрий Комаров, несмотря на то, что уже женат, проведет эксперимент и выставит свою анкету на ярмарке. 

Кроме того, «Мир наизнанку» снова встретится с героиней прошлого выпуска - незамужней 32-летней Сяо Ю - и отправится с ней на первое свидание вслепую с мужчиной, которого подберет специальная китайская сваха. 

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей» / пресс-служба канала 1+1
Напомним, 

Облако тегов

Дмитрий Комаров Мир наизнанку Китай новости телешоу 2020 Мир наизнанку-12 Мир наизнанку 12 сезон

Материалы по теме

Влад Яма рассказал о ревности жены к Наталье Могилевской
Новости

Влад Яма рассказал о ревности жены к Наталье Могилевской
Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк уходит в политику
Новости

Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк уходит в политику
Даша Астафьева рассказала всю правду об отношениях с мужчинами
Новости

Даша Астафьева рассказала всю правду об отношениях с мужчинами
Анна Саливанчук поделилась трогательными фото с первых фотосессий новорожденного сына
Новости

Анна Саливанчук поделилась трогательными фото с первых фотосессий новорожденного сына

Популярное на сайте

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK