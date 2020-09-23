Сегодня, 23 сентября, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет один из самых интересных выпусков тревел-шоу «Мир наизнанку».

В новом выпуске «Мира наизнанку-12» Дмитрий Комаров продолжит экспедицию Поднебесной и попадет на необычный рынок, где родители ищут пару для своих одиноких сыновей и дочерей.

Китай - страна, где к любви особое отношение. В прошлой программе Дмитрий Комаров уже коснулся непростой темы здешних браков и углубился в историю древней шокирующей традиции, когда для удачного замужества маленьким девочкам бинтовали ноги. Хотя эту пытку, во время которой девушкам фактически ломали пальцы, отменили 70 лет назад, современные семейные традиции Поднебесной по-прежнему остаются строгими по отношению к женщинам.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей» / пресс-служба канала 1+1

До прихода коммунизма китаянки практически не имели прав и должны были безоговорочно подчиняться супругу. А для незамужних девушек после 27 лет даже придумали оскорбительное название – «женщина-остаток». Такой термин активно вошел в лексикон всей страны и используется даже сейчас.

В новой серии тревел-шоу Дмитрий Комаров узнает, что в Китае происходит с теми, кто вовремя не успел создать семью. Для этого ведущий отправится на необычный рынок.

Сегодня я побываю на самой уникальной ярмарке, где «продают» людей. Да, такое бывает. И это возможно даже в самом центре Шанхая, среди небоскребов, - удивится Дмитрий Комаров. - Здесь каждые выходные можно увидеть просто уникальное явление - ярмарку женихов и невест.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей» / пресс-служба канала 1+1

На такой ярмарке каждые выходные собираются тысячи людей, которые «торгуют» незамужними парнями и девушками. А их продавцы - собственные родители или родственники. Хотя «товар» достаточно специфический, здесь действуют обычные правила рынка - люди ходят по рядам, смотря на краткие резюме молодых людей и уточняют у продавцов все интересующие детали.

Попав на такой «рынок отношений», ведущий «Мира наизнанку» решит проверить на себе, каково это - быть предметом торга. Дмитрий Комаров, несмотря на то, что уже женат, проведет эксперимент и выставит свою анкету на ярмарке.

Кроме того, «Мир наизнанку» снова встретится с героиней прошлого выпуска - незамужней 32-летней Сяо Ю - и отправится с ней на первое свидание вслепую с мужчиной, которого подберет специальная китайская сваха.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров побывает на китайской ярмарке, где «продают людей» / пресс-служба канала 1+1

Напомним,