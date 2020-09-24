Слепая 2 сезон: как цветы могут разрушить семью

24 сентября 2020 10:15 Александр Кива
Слепая 2 сезон: как цветы могут разрушить семью
Слепая 2 сезон: как цветы могут разрушить семью
пресс-служба

Завтра, 25 сентября, в 16:20 в скриптед-реалити “Слепая 2 сезон” на СТБ слепая провидица баба Люба поможет героям разобраться в причинах своих несчастий и избавиться от них.

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К бабе Любе придет девушка Валя, которую мучает виденье  -  ее муж Дима целует другую женщину. Провидица предупредит героиню, что ее семейному счастью девушки грозит беда и приказывает остерегаться цветов.

На свой день рождения Валя получает от мужа роскошный букет. И вскоре их жизнь превращается в ад. Муж изменяет ей с ближайшей подругой, а сама Валя оказывается почти на улице. Чтобы спасти свою семью, она должен найти остатки зловещего букета.

Что же не так было с цветами? И как баба Люба поможет герою, который потерял потенцию из-за женщины из прошлого?

Смотрите премьерные эпизода проекта “Слепая 2 сезон” в пятницу на СТБ!

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