Слепая 2 сезон: как цветы могут разрушить семью
Завтра, 25 сентября, в 16:20 в скриптед-реалити “Слепая 2 сезон” на СТБ слепая провидица баба Люба поможет героям разобраться в причинах своих несчастий и избавиться от них.
На свой день рождения Валя получает от мужа роскошный букет. И вскоре их жизнь превращается в ад. Муж изменяет ей с ближайшей подругой, а сама Валя оказывается почти на улице. Чтобы спасти свою семью, она должен найти остатки зловещего букета.
Что же не так было с цветами? И как баба Люба поможет герою, который потерял потенцию из-за женщины из прошлого?
Смотрите премьерные эпизода проекта “Слепая 2 сезон” в пятницу на СТБ!