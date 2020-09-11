Слепая-2: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 11.09.2020)

11 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите во 2 серии сериала Слепая-2:

Загадочный маньяк

Однажды Ольга возвращалась с работы домой, как вдруг заметила, что ее преследует маньяк. Незнакомец догнал девушку в подъезде, но обижать ее не собирался. Зато сказал, что женщине осталось жить месяц... Что это значит? Откуда взялся этот маньяк в капюшоне? И зачем запугивал женщину? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал СТБ Слепая 2 сезон.

Слова незнакомца не шли у Ольги из головы

После нападения в подъезде Ольга боялась выходить на улицу. Ей везде мерещился маньяк, преследующий ее на каждом шагу. Слова незнакомца очень напугали главную героиню, поэтому она решила обратиться к бабушке Любе за советом. Что скажет слепая провидица? Нужно ли Ольге волноваться из-за угроз маньяка? Смотрите во 2 серии сериала Слепая 2020.

Вещие сны мужа

Бабушка Люба успокоила Ольгу, что ей нечего бояться незнакомца, ведь она его больше никогда не увидит. Но слепая провидица порекомендовала внимательнее присмотреться к мужу, который ведет двойную игру и затеял что-то неладное. Когда Ольга решилась спросить у Игоря, что он от нее скрывает, то оторопела. Мужчина сказал, что видит вещие сны, и в одном из таких сновидений видел маньяка, который нападает на Олю. Игорь заверил, что это не первый случай, когда сны его сбывались. Немного ранее ему приснилось, что его ограбят, и в реальной жизни у него украли кошелек. Поверила ли Ольга в сказки мужа?

2 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.