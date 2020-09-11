Слепая-2: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 11.09.2020)

11 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 4 серии сериала Слепая-2:

«Если хотите, чтобы в доме был мужик, надо завести мужские вещи», – по такому принципу девушка Александра раздала старую одежду мужа Кирилла подругам на работе. Но она не знала, что ни в коем случае нельзя отдавать свои вещи чужим людям без заговора. Теперь их брак разваливается. У Кирилла появилась любовница, и он покинул Александру с ребенком.

Девушка в 4 серии сериала Слепая 2020 вместо того, чтобы забыть неверного по совету бабы Любы, решила сама узнать, кто из подруг ее предал. А как обнаружила разлучницу, захотела наказать соперницу с помощью магии. В тот же вечер Александра провела магический ритуал на смерть, но вскоре ей придется сильно за это поплатиться.

4 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.