Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на поиски невесты для китайского миллионера
Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров узнает, как астрологи по звездам предсказывают судьбы молодых пар, а также попробует найти идеальную жену для китайского миллионера.
Крупные мегаполисы Китая сегодня все больше подвержены глобализации - старые традиции уходят, и их постепенно заменяет современная жизнь. Так происходит практически во всем, но только не в вопросах женитьбы. В предыдущих программах Дмитрий Комаров уже узнал, что при создании семьи здесь главную роль играет вовсе не любовь и чувства, а родительское влияние, прагматический расчет и даже астрологические прогнозы. Жен подбирают на специальных рынках или через профессиональных свах.
Для китайцев астрология – больше, чем наука, это некая инструкция к жизни, без составления которого не проходит ни одно важное событие в жизни Поднебесной – свадьба, рождение ребенка, покупка имущества, даже финансовые сделки, – расскажет Дмитрий Комаров. – Все обсуждается с профессиональным астрологом.
Ведущий тревел-шоу тоже побывает на сеансе китайского астролога и покажет, как именно они проверят совместимость пары по звездам. А также узнает, какой прогноз получит Сао Ю и ее потенциальный жених, и есть ли будущее у пары, которая сложилась прямо на глазах у зрителей.
Трудности с поиском второй половинки испытывают не только обычные молодые люди, но и китайские миллионеры. В Шанхае даже существует специальное агентство, которое профессионально занимается подбором жен для самых богатых и знаменитых людей. А стоимость услуг здесь может достигать 150 тысяч долларов.
По каким критериям самые богатые люди Китая выбирают себе невест, и получится ли у Дмитрия Комарова прямо на улицах мегаполиса найти будущую жену миллионера - смотрите в новом выпуске “Мира наизнанку” уже сегодня в 22.45 на канале “1+1”.
Напомним,