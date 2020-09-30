Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на поиски невесты для китайского миллионера

30 сентября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на поиски невесты для китайского миллионера
Мир наизнанку-11: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2020)
пресс-служба

Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров узнает, как астрологи по звездам предсказывают судьбы молодых пар, а также попробует найти идеальную жену для китайского миллионера.

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В новой серии тревел-шоу "Мир наизнанку-11", которая выйдет уже сегодня в 22.45 на канале “1+1”, Дмитрий Комаров продолжит вместе со зрителями разбираться в непростой теме браков в Китае. В этот раз украинский путешественник познакомится с китайским астрологом, а также отправится на поиски потенциальных жен для местных миллионеров в компании опытных "лав-хантеров".

Крупные мегаполисы Китая сегодня все больше подвержены глобализации - старые традиции уходят, и их постепенно заменяет современная жизнь. Так происходит практически во всем, но только не в вопросах женитьбы. В предыдущих программах Дмитрий Комаров уже узнал, что при создании семьи здесь главную роль играет вовсе не любовь и чувства, а родительское влияние, прагматический расчет и даже астрологические прогнозы. Жен подбирают на специальных рынках или через профессиональных свах.

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В новой серии “Мир наизнанку” отправляется на сеанс к астрологу вместе с героиней предыдущих выпусков - незамужней 32-летней Сяо Ю, которая при помощи свахи познакомилась с потенциальным женихом и побывала с ним на “свидании вслепую”. В соответствии с традициями, до вступления в брак пара обязательно должна получить прогноз на совместимость по звездам. И нередко случалось так, что после неутешительных слов предсказателей молодые люди расставались.

Для китайцев астрология – больше, чем наука, это некая инструкция к жизни, без составления которого не проходит ни одно важное событие в жизни Поднебесной – свадьба, рождение ребенка, покупка имущества, даже финансовые сделки, – расскажет Дмитрий Комаров. – Все обсуждается с профессиональным астрологом.

Ведущий тревел-шоу тоже побывает на сеансе китайского астролога и покажет, как именно они проверят совместимость пары по звездам. А также узнает, какой прогноз получит Сао Ю и ее потенциальный жених, и есть ли будущее у пары, которая сложилась прямо на глазах у зрителей.

Трудности с поиском второй половинки испытывают не только обычные молодые люди, но и китайские миллионеры. В Шанхае даже существует специальное агентство, которое профессионально занимается подбором жен для самых богатых и знаменитых людей. А стоимость услуг здесь может достигать 150 тысяч долларов.

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Чтобы узнать, насколько эффективен такой способ выбора невесты, и так ли просто стать женой миллионера, команда “Мира наизнанку” пообщается с основателем этого необычного бизнеса. А Дмитрий Комаров попробует поработать один день в компании так называемых “лав-хантеров” и отправится в город на поиски самой лучшей невесты для одного из заказчиков.

По каким критериям самые богатые люди Китая выбирают себе невест, и получится ли у Дмитрия Комарова прямо на улицах мегаполиса найти будущую жену миллионера - смотрите в новом выпуске “Мира наизнанку” уже сегодня в 22.45 на канале “1+1”.

Напомним,

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