Здравствуй, папа: на СТБ состоится премьера самой романтической мелодрамы осени

9 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Здравствуй, папа!" производства StarLight Production.

По сюжету к спортивному гонщику Максиму неожиданно приходит 10-летний мальчик и заявляет, что он его сын. Мужчина знает, что этого не может быть – он не знаком с его мамой. Но мальчик остро нуждается в отце, просит Максима ему помощь. Герой узнает, что он много лет назад стал анонимным донором для матери этого мальчика. У Максима дилемма – имеет ли он право нарушить покой незнакомой ему женщины, чтобы стать ближе к ребенку, биологическим отцом которого он является…

Главные герои делятся своими впечатлениями от романтического сериала, который точно захочется посмотреть каждому зрителю.

«Здравствуй, папа!» – не просто мелодрама, это настоящая драма, – комментирует главная героиня Елизавета Майская. – Моя героиня Татьяна уже 13 лет живет с травмой молодости, которая не дает ей покоя. Хотя она уверена, что справилась с ней давно. Но возникает триггер, после которого вся ее продуманная, четкая, правильная, восхитительная жизнь разлетается вдребезги. 13 лет она со всем этим пыталась справиться, но, оказывается, что не получилось. И как она снова пройдет через это испытания, но уже имея опыт, понимание, мудрость и ресурс, в качестве нашего героя Максима (Прохор Дубравин), увидим в сериале.

Прохор Дубравин не скрывает, что ситуация, которая произошла с его героем, чисто теоретически может произойти с любым мужчиной.

В проекте я играю автогонщика Максима – человека с очень глубокой душевной травмой, которая долгое время его мучает, а он не хочет и не может это отпустить, – рассказывает Прохор. – Он несет ее как свою вину через всю жизнь. Мне кажется, каждому актеру многие проекты приходят не просто так, а по определенным причинам. Возможно, человеку нужно прожить эту роль, чтобы понять что-то для себя. Но у меня пока нет детей, поэтому трудно сказать о наших пересечениях с этим героем.

События в сериале происходят на фоне красивого Киева и автогонок на автодроме «Чайка». Также Елизавета рассказала, верит ли в любовь с первого взгляда как в кино:

Верила и любила, но в 35 уже хочется крепкого союза на долгие годы, а не бурю страстей. Зачастую любовь с первого взгляда – это созависимые отношения. Как мне говорит подруга психолог: «Лизочка, те, кого хочется и те, с кем стоит строить жизнь – разные люди. Те, кого хочется – скорее всего, наши травмы и рефлексия». А любовь – это сознательный выбор двух людей, когда они не только нравятся друг другу, но и готовы нести ответственность за себя и детей.

Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина. В главных ролях: Елизавета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко, Дарья Легейда, Артем Позняк. Режиссер-постановщик: Анатолий Григорьев.

Именно такую настоящую и зрелую любовь мы увидим в сериале «Здравствуй, папа!» уже 9 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним,