Cлепая 2 сезон: кто и почему ворует годы жизни мужчины

Завтра, 9 октября, c 16:20 на СТБ зрителей ждут новые эпизоды 2 сезона скриптед-реалити Слепая.

Слепая провидица баба Люба поможет героям, которых настигли необъяснимые невзгоды. Так одним из них станет врач-реабилитолог Артур, который никогда не верил в мистику. Однако в последнее время парня стали посещать ужасающие виденья.

32-летний Артур Курдюченко ведет размеренную жизнь, работает врачом, живет с любимой женой Тоней и ее матерью Людмилой. Но недавно его начали преследовать страшные видения. Каждую ночь к нему приходила старая ведьма и звала за собой. Парень не верил своим глазам, но с новым визитом старухи Артур чувствовал себя все хуже и хуже.

Слепая провидица поняла, что ведьма ворует его время на Земле. И делает она это с помощью личной вещи, которую забрала у мужчины. Избежать преждевременной смерти Артур сможет, лишь поняв, кто же из его ближайшего окружения является старой ведьмой. Неужели кто-то из его близких способен на такое? Неужели это теща? И какую вещь нужно хранить как зеницу ока - узнаем завтра, 9 октября, в новых эпизодах скриптед-реалити “Слепая” на СТБ!