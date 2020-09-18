Слепая-2: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 18.09.2020)

18 сентября 2020 00:25 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 18.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 18.09.2020)
пресс-служба

18 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 7 серии сериала Слепая-2:

Смотрите онлайн Слепая 2 сезон 7 серия от 18.09.2020 и узнайте, почему нельзя копировать чужую внешность и к чему могут привести такие кардинальные изменения.

К бабе Любе за помощью обратилась молодая Наталья. Девушка переживает, что ее муж до сих пор любит свою покойную жену Вику, и не может с этим смириться. Ей нужно избавиться от любого упоминания о покойнице. Знахарка не сможет ей в этом помочь и только даст один совет – немедленно покинуть мужа. Что почувствовала бабушка Люба и почему ответила так категорично? Смотрите Слепая 2020 серия 7.

В погоне за счастьем с Русланом Наталья кардинально изменит свою внешность, девушка захотела быть похожей на яркую Вику. Красная помада и глубокое декольте – муж будет в восторге от нового имиджа жены. И сама Наталья чувствует себя иначе. С новой внешностью появились неприятные изменения в характере и страшные видения. Будто в ней живет два разных человека. Что происходит с девушкой? И какая судьба ее ждет?

7 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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