Слепая-2: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 02.10.2020)

9 октября 2020 10:45 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 02.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 02.10.2020)
пресс-служба

2 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 12 серии сериала Слепая-2:

В мистическом сериале Слепая 2 сезон 12 серия от 02.10.2020 вы узнаете, почему нельзя дарить любимому человеку украшения из янтаря. Какие могут быть последствия от таких подарков? И что делать, если презент таки вручили? Узнайте прямо сейчас!

Героиня сериала Слепая 12 серия уже месяц встречалась с Андреем. Увидев про мужчину страшное видение, Диана побоялась, что с ним произойдет что-то плохое. Поэтому как можно скорее поехала к бабушке Любе за объяснениями. Что сказала ясновидящая? Какая неожиданная гостья ждала Диану у провидицы? И что означало видение женщины?

12 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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