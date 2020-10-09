Слепая-2: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 02.10.2020)
2 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию мистического сериала Слепая-2.
В мистическом сериале Слепая 2 сезон 12 серия от 02.10.2020 вы узнаете, почему нельзя дарить любимому человеку украшения из янтаря. Какие могут быть последствия от таких подарков? И что делать, если презент таки вручили? Узнайте прямо сейчас!
Героиня сериала Слепая 12 серия уже месяц встречалась с Андреем. Увидев про мужчину страшное видение, Диана побоялась, что с ним произойдет что-то плохое. Поэтому как можно скорее поехала к бабушке Любе за объяснениями. Что сказала ясновидящая? Какая неожиданная гостья ждала Диану у провидицы? И что означало видение женщины?
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