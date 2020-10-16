Слепая 2 сезон: баба Люба поможет героям отвоевать любовь у темных сил

16 октября 2020 00:24 Александр Кива
Слепая 2 сезон: баба Люба поможет героям отвоевать любовь у темных сил
Слепая 2 сезон: баба Люба поможет героям отвоевать любовь у темных сил
пресс-служба

16 октября c 16:20 зрители СТБ увидят сразу шесть премьерных эпизодов 2 сезона скриптед-реалити Слепая.

Читайте такжеСлепая-2: смотреть онлайн 17 серию (эфир от 09.10.2020)
Слепая провидица баба Люба поможет героям найти и сберечь самое светлое и такое желанное чувство - любовь.

Галина придет к слепой провидице, потому что  мечтает о простом женском счастье.  Во время визита баба Люба предостережет девушку: “Не спеши, твой суженый должен сам тебя найти,  иначе вам не быть вместе.” Но Галя и не ожидала, что желание помочь подруге, обернется для нее катастрофой. Сергея, мужа предназначенного судьбой, она случайно находит первой, влюбляется и забывает предостережения провидицы. Как только Сергей и Галина решают жить вместе, мужчина начинает тяжело болеть. Галина уверена - это потому, что она отбила свою любовь у другой женщины. Теперь оскорбленную бывшую надо убедить вернуть здоровье любимому мужчине. Удастся ли это сделать Галине, если та приводила чары?

Читайте такжеСлепая-2: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 09.10.2020)
И сможет ли другой герой - Перт - вернуть свою новоиспеченную жену Наталью, которую после свадьбы застал с другим мужчиной? Баба Люба подтвердит опасения парня, его жена не просто так постоянно гуляет и вызывающе одевается. В этом виноваты потусторонние силы, но какие - узнаем завтра в новых эпизодах скриптед-реалити “Слепая” на СТБ!

 

Облако тегов

сериалы СТБ Слепая Слепая 2 сезон

Материалы по теме

Слепая-2: смотреть онлайн 23 серию (эфир от 16.10.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 23 серию (эфир от 16.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 16.10.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 16.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 16.10.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 16.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 16.10.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 16.10.2020)

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK