Слепая 2 сезон: баба Люба поможет героям отвоевать любовь у темных сил

16 октября c 16:20 зрители СТБ увидят сразу шесть премьерных эпизодов 2 сезона скриптед-реалити Слепая.

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Галина придет к слепой провидице, потому что мечтает о простом женском счастье. Во время визита баба Люба предостережет девушку: “Не спеши, твой суженый должен сам тебя найти, иначе вам не быть вместе.” Но Галя и не ожидала, что желание помочь подруге, обернется для нее катастрофой. Сергея, мужа предназначенного судьбой, она случайно находит первой, влюбляется и забывает предостережения провидицы. Как только Сергей и Галина решают жить вместе, мужчина начинает тяжело болеть. Галина уверена - это потому, что она отбила свою любовь у другой женщины. Теперь оскорбленную бывшую надо убедить вернуть здоровье любимому мужчине. Удастся ли это сделать Галине, если та приводила чары?

И сможет ли другой герой - Перт - вернуть свою новоиспеченную жену Наталью, которую после свадьбы застал с другим мужчиной? Баба Люба подтвердит опасения парня, его жена не просто так постоянно гуляет и вызывающе одевается. В этом виноваты потусторонние силы, но какие - узнаем завтра в новых эпизодах скриптед-реалити “Слепая” на СТБ!