Слепая-2: смотреть онлайн 17 серию (эфир от 09.10.2020)

9 октября 2020 12:15 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 17 серию (эфир от 09.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 17 серию (эфир от 09.10.2020)
пресс-служба

9 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 17 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 17 серии сериала Слепая-2:

Алена обратилась к бабушке Любе за ее уникальным сбором целебных трав. Они должны ускорить выздоровление ее жениха Кирилла. В день помолвки парня сбила машина. Передавая травы, знахарка неожиданно обожглась об руку девушки. Она почувствовала: на девушке – порча на безбрачие. И пока Алена не узнает, кто это сделал, у Кирилла будут серьезные проблемы. Как девушке спасти любимого? И оденет ли она свадебное платье? 

17 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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