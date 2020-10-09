Слепая-2: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 09.10.2020)

9 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 15 серии сериала Слепая-2:

В сегодняшней серии вы узнаете, почему нельзя оставлять личные вещи без присмотра? И что может быть, если наручные часы попадут в руки ведьмы? Не пропустите самое интересное – смотрите 15 серию Слепой.

Врач-реабилитолог Артур доверяет только науке и не верит в мистику и приметы. Однако уже несколько недель мужчину преследует странное видение – каждую ночь появляется старая ведьма, которая зовет его с собой. В дополнение к странным кошмарам у Артура начало ухудшаться самочувствие. Не найдя этом какого-то логического объяснения, мужчина решил поехать к слепой провидице. Что сказала баба Люба? В чем причина страданий Артура?

15 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.