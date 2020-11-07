Национальная безопасность: ограбление, которое изменило жизнь – комедийный боевик на НЛО TV

7 ноября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Национальная безопасность: ограбление, которое изменило жизнь – комедийный боевик на НЛО TV
Национальная безопасность – комедийный боевик на НЛО TV
пресс-служба

Национальная безопасность – американский комедийный боевик о бывшем копе, которые стал охранником, и его напарнике. Фильм о том, что в жизни может всякое случиться. Порой, находить общий язык нужно даже с недругами.

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В центре сюжета боевика полицейский Хэнк (Стив Зан). Во время одного из заданий га службе его напарника убивают. На следующий день он замечает, как охранник Эрл (который забыл в машине ключи) пытается достать их через приоткрытое стекло. Эрл грубит охраннику и в это время пытается отогнать шмеля дубинкой (на которого у него аллергия). Как раз в этот момент записывает на камеру турист, который в этот момент оказывается рядом. Как результат, Хэнка увольняет, и он оказывается за решеткой на полгода.

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Когда Хэнк выходит из тюрьмы, он устраивается на работу охранником (чтобы найти убийц своего напарника-полицейского). Как назло, нынешним напарником Хэнка становится тот самый Эрл, из-за которого и затеялась вся эта катавасия. Теперь им нужно работать вместе, при этом, найдя общий язык.

В картине очень много юмора, ведь весь фильм построен на несовершенстве главной парочки. Они не то, что не дополняют друг друга – они терпеть друг друга не могут! Их ссоры порой выглядят очень нелепо, но, при этом, очень смешно. Это прекрасный фильм для просмотра в кругу друзей!

Смотрите фильм «Национальная безопасность» в воскресенье, в 20:00, на канале НЛО TV!
 

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