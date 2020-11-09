Швидка: на НЛО TV стартует новый сезон сериала

9 ноября 2020 11:45 Юлия Крутиева
Швидка: на НЛО TV стартует новый сезон сериала
Швидка: на НЛО TV стартует новый сезон сериала
пресс-служба

9 ноября в 19:00 на телеканале НЛО TV стартует новый сезон ситкома «Швидка».

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Новый сезон сериала «Швидка» обещает еще больше экшена, больше качественного юмора, больше неожиданных сюжетных поворотов.

В наших проектах мы всегда говорим о важном с юмором. «Швидка» – не исключение. Хотим в очередной раз привлечь внимание к нашим медикам, которым, пожалуй, наиболее тяжело в это сложное для страны и мира время, и поддержать их легким юмором, – говорит директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Кроме того, в новом сезоне появится секретный персонаж, о котором создатели пока ничего не рассказывают. Единственное, что известно, что его сыграл актер Сергей Петько.

Новый сезон вас точно удивит! Мы провели титаническую работу над сценариями, усилили и без того отличную сценарную группу новыми, талантливыми авторами. Конечно, не обошлось без сложностей – подготовка к съемкам впервые проводилась онлайн, а сам съемочный процесс пришлось перенести на два месяца. Пандемия сильно усложнила нам жизнь. Тем не менее, на съемках, как всегда, царила очень теплая атмосфера и была масса веселых историй, – делятся режиссер-постановщик сериала Александр Богданенко и продюсер Вячеслав Дергачёв.

Смотрите новый сезон ситкома «Швидка» по будням в 19:00 на НЛО TV.
 

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