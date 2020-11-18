Второй шанс на первую любовь: ТОП-5 причин посмотреть новую мелодраму на СТБ

18 ноября 2020 13:10 Юлия Крутиева
Второй шанс на первую любовь: ТОП-5 причин посмотреть новую мелодраму на СТБ
Второй шанс на первую любовь: ТОП-5 причин посмотреть новую мелодраму на СТБ
пресс-служба

Сегодня, 18 ноября, в 20:15 на СТБ стартует четырехсерийная мелодрама «Второй шанс на первую любовь» кинокомпании Star Media.

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ТОП-5 причин посмотреть премьеру сериала «Второй шанс на первую любовь» – читайте в материале!

1. В сериале телезритель увидит жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый.

История настолько нетривиальная и в то же время узнаваемая, что многие зрители ее запросто смогут примерить на себя, – поделился мнением актер Виталий Кудрявцев.

2. Из сериала можно многое подчерпнуть для себя и даже пересмотреть личные приоритеты.

Порой обстоятельства бывают сильнее нас и оказывается, что то, чего мы так сильно хотели, вовсе не является нашей целью, – отметил режиссер Владимир Янощук.

3. Телезрителям будут близки образы героев и их истории. В центре сюжета – девушка, которая несмотря на все трудности, верит в свое счастье.

Ира, как и любая женщина, хочет, чтобы ее любили и оберегали – это причина ее поступков, – рассказала о своей героине актриса Валерия Шкирандо.

4. В мелодраме не будет однозначно хороших или плохих героев.

Нельзя уверенно сказать, что кто-то из героев этой мелодрамы однозначно хороший или плохой. Все они как один стремятся к счастью, – поделился мнением актер Виталий Кудрявцев.

5. Любовная линия, которая не оставит равнодушным ни одного телезрителя!

Какие повороты уготованы судьбой героям мелодрамы «Второй шанс на первую любовь», смотрите уже сегодня, 18 ноября, в 20:15 на СТБ.

Напомним,

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