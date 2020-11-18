Головна тема: ТОП-10 интересных фактов об остросоциальном проекте на канале «Украина»

19 ноября проекту «Головна тема» на канале «Украина» исполняется 3 года.

Миссия популярной телевизионной программы в том, чтобы обсуждать самые актуальные проблемы украинцев в масштабе страны и давать им эффективные советы решения непростых вопросов. В многих проект вызывает доверия и большую приверженность. Поэтому мы решили рассказать интересные факты о нем.

1 факт

История проекта началась с выпуска о пенсионной реформе. Зрители хорошо его оценили. И все три года смотрят проект с большим удовольствием. За все время «Головну тему» посмотрели 26 млн украинцев.

2 факт

С момента старта проекта вышло 120 выпусков, в которых рассматривали медицинскую и пенсионную реформы, тему карантина и эпидемии коронавируса, мошеннические схемы нового поколения, трудовую миграцию украинцев заграницу, новые законы о труде и повышение зарплат, выплату алиментов, цены на коммунальные услуги и еще десятки актуальных тем, которые волнуют украинцев.

3 факт

Самым рейтинговым за всю историю программы стал выпуск «Мифы о секонд-хенде: откуда едет и чем пахнет?». Его посмотрели 4,2 миллиона зрителей. А самой резонансной и обсуждаемой оказалась тема пенсионной реформы, которую более 4 раз поднимали в эфире программы.

4 факт

Над проектом трудится большая команда профессионалов – около 100 человек. В процессе подготовки программы, кроме журналистов, редакторов и ведущей, участвуют операторы, режиссёры, водители, дизайнеры, продюсеры, администраторы, гримеры и стилисты. И во главе всей работы над «Главной темой» - руководитель проекта.

5 факт

Героями проекта «Головна тема» стали около 1500 человек. Многим из них команда проекта помогла в решении их проблем. Так, например, некоторым героям после вмешательства программы вернули законную субсидию, за которую они долгое время боролись. Пенсионеру отдали 2500 гривен за больничный, который ему не оплатили на работе из-за ошибки семейного врача. Супруги из Ивано-Франковской области, что были на грани развода, после проекта помирились. А также в программе раскрыли мошеннические схемы и помогли найти аферистов, жертвами которых стали многие.

6 факт

В течение трех лет команда проекта провела более 150 экспериментов. Самым масштабным из них было массовое одновременное тестирование украинцев на иммунитет к коронавирусу, в котором приняли участие 100 добровольцев, в числе которых сама ведущая Елена Кот и ее коллега, ведущий новостей «Сегодня» Игорь Пупков.

7 факт

За три года существования проекта журналисты ради проведения экспериментов и расследований примеряли на себя разные роли и кем только не работали: и фармацевтом — разузнавали секреты работы аптечного бизнеса, как не быть обманутыми; и менеджером брачного агентства — внедрялись в индустрию международных знакомств; и уборщицей в Италии — показывали жизнь и заработок украинских заробитчан за границей; и ростовой куклой Снеговиком, чтобы в преддверии нового года рассказать зрителям о том, на каких аферистов можно натолкнуться прямо возле городской елки.

8 факт

В студии проекта «Головна тема» побывало более 400 гостей, в числе которых известные политики, компетентные чиновники, общественные деятели и эксперты, которые имеют право комментировать «главные темы». Бывало, что на одну программу приходили 8 экспертов.

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Один выпуск команда готовит 2-3 недели. Сначала редакторы и журналисты отслеживают все запросы, которые приходят в редакцию, ищут истории и героев, которые потом ложатся в основу сюжетов. Далее едут вместе с операторами и режиссёрами на съемки, знакомятся с героями, проводят расследования, эксперименты, монтируют сюжеты. И потом уже в студии вместе с гостями ведущая смотрит эти сюжеты и думает, как решить проблемы героев.

10 факт

Чтобы помочь своим героям и приобрести новый опыт команда проекта преодолела десятки тысяч километров – объездила почти всю Украину и побывала в более 10 странах мира.