Слепая 2 сезон: неужели мама прокляла родного сына
19 ноября 2020 23:52
Александр Кива
Слепая 2 сезон: неужели мама прокляла родного сына
пресс-служба
20 ноября в 11:15 на СТБ зрители увидят 4 новых эпизода 2 сезона скриптед-реалити “Сліпа”.
Так, в одном из выпусков слепая провидица баба Люба поможет хирургу, который внезапно начал бояться крови. Что же это за проклятье и кто в нем виновен?
Талантливый хирург Валерий Горовченко с многолетним стажем внезапно начал бояться крови. Он больше не может работать, ведь от самого взгляда на кровь, его охватывает панический страх, начинают дрожать руки и нападает тошнота.
Валерий отправится к слепой провидице бабе Любе, ведь только она может помочь герою. Слепая заверит, что виной всему проклятая вещь, которая досталась хирургу от покойной матери. Горовченко не может поверить в страшные слова, ведь мать его очень любила. Однако ясновидящая не ошибается - Валерий действительно был проклят на материнской крови. Неужели мама прокляла родного сына, которого любила больше всего в жизни - узнаем в 11:15!