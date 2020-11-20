Слепая-2: смотреть онлайн 39 серию (эфир от 20.11.2020)

20 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 39 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 39 серии сериала Слепая-2:

Героиня мистического сериала Слепая 2 сезон 39 серия от 20.11.2020 с первого взгляда невзлюбила Асю – новую девушку своего сына. Сначала Наталья списывала это на обычную материнскую ревность, но после очередного ужасного видения женщина решила, что Ася действительно не пара ее Роме. Чтобы разлучить сына с избранницей, она приехала к бабе Любе. Что сказала ей слепая провидица? Помогла ли избавиться нелюбимой невестки?

39 серию сериала Слепая-2 смотрите 20 ноября в 11:15 на СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.