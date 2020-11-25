Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров покажет "золотой" китайский чай стоимость 125 тысяч долларов
На родине чая Дмитрий Комаров научится правильно заварить и пить самый употребляемый напиток на планете.
Сегодня китайцы потребляют 40% всего чая на планете. Именно они первыми начали выращивать чайные кусты и открыли этот напиток всему миру. Для жителей Поднебесной чай - это стиль жизни, философия и практически религия. В древности тут считалось, что человек, который не пьет чай, неспособен видеть истину. А его свойства до сих пор считаются лечебными.
Чтобы увидеть, какое чайное разнообразие существует в Китае, “Мир наизнанку” отправится на особенный рынок – мировую мекку чая. Здесь Дмитрию Комарову удастся найти и попробовать самые разные сорта чая, некоторые из них продают на аукционах по стоимости автомобиля или квартиры. Так, одной из самых уникальных окажется пачка пуэра за 125 тысяч долларов. А зрители узнают, отличается ли на вкус чая за 30 долларов и за 10 тысяч.
Кроме того, Дмитрий Комаров попадет в самый знаменитый чайный дом Китая, чтобы попробовать напиток, который в свое время здесь пили самые известные люди мира.
Как правильно выбирать и пить китайский чай, а также какие полезные свойства может иметь этот напиток при правильной подаче, – смотрите в новой серии “Мира наизнанку” уже сегодня в 22.45 на канале 1+1.
Напомним,