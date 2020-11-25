Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров покажет "золотой" китайский чай стоимость 125 тысяч долларов

На родине чая Дмитрий Комаров научится правильно заварить и пить самый употребляемый напиток на планете.

Сегодня в 22.45 в новой серии "Мира наизнанку" на 1+1 Дмитрий Комаров окунется в особенную философию Поднебесной, которая касается самого популярного напитка в мире – чая. Ведущий тревел-шоу узнает, как производят его разные сорта, побывает на настоящей чайной церемонии и попробует чай, который в Китае пили мировые знаменитости.

Сегодня китайцы потребляют 40% всего чая на планете. Именно они первыми начали выращивать чайные кусты и открыли этот напиток всему миру. Для жителей Поднебесной чай - это стиль жизни, философия и практически религия. В древности тут считалось, что человек, который не пьет чай, неспособен видеть истину. А его свойства до сих пор считаются лечебными.

Мир наизнанку-11: смотреть 28 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020) / пресс-служба

Большинство украинских семей привыкли пить обычный чай из супермаркета, не придавая этому особого значения. В Поднебесной же все совершенно по-другому. Например, китайцы пакетированный чай даже не признают.

Чтобы увидеть, какое чайное разнообразие существует в Китае, “Мир наизнанку” отправится на особенный рынок – мировую мекку чая. Здесь Дмитрию Комарову удастся найти и попробовать самые разные сорта чая, некоторые из них продают на аукционах по стоимости автомобиля или квартиры. Так, одной из самых уникальных окажется пачка пуэра за 125 тысяч долларов. А зрители узнают, отличается ли на вкус чая за 30 долларов и за 10 тысяч.

Специально для “Мира наизнанку” опытные продавцы расскажут, какой путь проходит листик чая, прежде чем попасть в наш заварник. И пригласят украинских путешественников на настоящую чайную церемонию, которую проведут по древним китайским традициям.

Кроме того, Дмитрий Комаров попадет в самый знаменитый чайный дом Китая, чтобы попробовать напиток, который в свое время здесь пили самые известные люди мира.

Как правильно выбирать и пить китайский чай, а также какие полезные свойства может иметь этот напиток при правильной подаче, – смотрите в новой серии “Мира наизнанку” уже сегодня в 22.45 на канале 1+1.

Напомним,