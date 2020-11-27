Слепая 2 сезон: чем опасны отредактированные фото

27 ноября 2020 01:12 Александр Кива
Слепая 2 сезон: чем опасны отредактированные фото
Слепая 2 сезон: чем опасны отредактированные фото
пресс-служба

Слепая 2 сезон: чем опасны отредактированные фото

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К слепой провидице бабе Любе обратится девушка, которую преследуют видения, а все из-за измененных фото на сайте знакомств.

23-летняя Ира Огойко всю жизнь страдала от лишнего веса. Сверстники его травили, а ребята не обращали на нее внимания. Недавно у Иры начался виртуальный роман с парнем с сайта знакомств. Из-за своего внешнего вида, девушка боялась встречи в реальности, поэтому, приложив титанические усилия, похудела. Но, как только вес начал устраивать Иру, в зеркале она увидела странное видение — в отражении ее лишние килограммы вернулись. Обратившись к Слепой, Ира узнала, что ее видение —  это предупреждение. На сайт знакомств Ира загрузила отредактированные фото, на которых она выглядит худой. Изменив фото, Ира изменила свою судьбу.

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Чтобы обойти беду, ей придется рассказать парню правду и заменить поддельные фотографии на настоящие. К чему Иру приведет пренебрежение советом Слепой? И сможет ли девушка исправить свои ошибки до того, как уже будет слишком поздно — узнаем 27 ноября на СТБ!

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