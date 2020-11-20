Слепая-2: смотреть онлайн 41 серию (эфир от 20.11.2020)

20 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 41 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 40 серии сериала Слепая-2:

В сериале Слепая 2 сезон 41 серия от 20.11.2020 молодого бизнесмена Олега Гроховского последнее время мучают ночные кошмары. Только он закрывает глаза, в комнате появляется расплывчатый силуэт в белой рубашке, а на полу появляются мокрые следы. Это видение приходит к нему во сне после приступов боли у его беременной жены Лизы. Олег переживает за жену и нерожденного ребенка, поэтому обращается за помощью к бабушке Любе. Что на самом деле стоит за этими видениями? И почему дух не дает покоя молодым супругам?

40 серию сериала Слепая-2 смотрите 20 ноября в 13:15 на СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.