Слепая-2: смотреть онлайн 40 серию (эфир от 20.11.2020)

20 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 40 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 40 серии сериала Слепая-2:

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 2 сезон 40 серия от 20.11.2020 и узнайте, какой подарок нельзя принимать супружеской паре. София и Константин уже 6 лет в браке и жили душа в душу. Но однажды вечером молодой женщине вдруг показалось, что мужчина исчез с их спальни, и это ее очень напугало. София поняла, что такое видение не предвещает ничего хорошего, поэтому решила обратиться к слепой провидице. Слова бабушки не на шутку напугали женщину. Она наотрез отказывалась верить в то, что мужчина может ее покинуть и уйти к другой.

40 серию сериала Слепая-2 смотрите 20 ноября в 12:15 на СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.