Рокки: легендарная история о боксере-новичке

Эксклюзив 28 ноября 2020 01:50 Юлия Крутиева
Рокки: легендарная история о боксере-новичке
Рокки: легендарная история о боксере-новичке
пресс-служба

Сложно отыскать человека, который никогда не видел (или хотя бы ничего не слышал) о фильме про боксера-аматора Рокки Бальбоа.

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На экране этот образ гениально воплотил актер Сильвестр Сталлоне (которые многие и по сей день называют Рокки). Фильм при бюджете в 1 миллион долларов собрал в международном прокате 225 миллионов долларов. Это большие деньги по сегодняшним меркам, а в 1976 году, когда был выпущен фильм, и подавно!

Рокки: легендарная история о боксере-новичке / пресс-служба

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Сюжет повествует о молодом парне Рокки, которые выбивает деньги у должников, работая на местного мафиози. В свободное время он тренируется в боксерском зале. Однажды ему, новичку, выпадает шанс сразиться с чемпионом мира Аполло Кридом. Для Рокки – это возможность заявить о себе, поэтому он не собирается терять этот шанс.

Рокки: легендарная история о боксере-новичке / пресс-служба

Об успехе фильма можно судить исходя из того, что картина получила сразу несколько продолжений. Более того, в свое время она удостоилась премий Грэмми, Золотой Глобус и трех статуэток «Оскар». Но, будем откровенны, мы любим этот фильм за его искренность, мотивацию, которую он дает и непобедимый характер главного героя! 

Смотрите фильм «Рокки» в воскресенье, в 23:20, на канале НЛО TV!

Напомним,

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