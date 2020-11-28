Сложно отыскать человека, который никогда не видел (или хотя бы ничего не слышал) о фильме про боксера-аматора Рокки Бальбоа.

На экране этот образ гениально воплотил актер Сильвестр Сталлоне (которые многие и по сей день называют Рокки). Фильм при бюджете в 1 миллион долларов собрал в международном прокате 225 миллионов долларов. Это большие деньги по сегодняшним меркам, а в 1976 году, когда был выпущен фильм, и подавно!

Рокки: легендарная история о боксере-новичке / пресс-служба

Сюжет повествует о молодом парне Рокки, которые выбивает деньги у должников, работая на местного мафиози. В свободное время он тренируется в боксерском зале. Однажды ему, новичку, выпадает шанс сразиться с чемпионом мира Аполло Кридом. Для Рокки – это возможность заявить о себе, поэтому он не собирается терять этот шанс.

Рокки: легендарная история о боксере-новичке / пресс-служба

Об успехе фильма можно судить исходя из того, что картина получила сразу несколько продолжений. Более того, в свое время она удостоилась премий Грэмми, Золотой Глобус и трех статуэток «Оскар». Но, будем откровенны, мы любим этот фильм за его искренность, мотивацию, которую он дает и непобедимый характер главного героя!

Смотрите фильм «Рокки» в воскресенье, в 23:20, на канале НЛО TV!

Напомним,