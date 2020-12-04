Слепая 2 сезон: почему героиню ждет высокая цена за измену
4 декабря c 14:50 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити “Сліпа”.
Слепая Баба Люба предупредит Татьяну о высокой цене за неверность.
Татьяна любила своего мужа Сергея и в их семье все было гладко . Но недавно в ее жизни появился Вадим - мужчина, от которого женщина буквально потеряла голову. Она разрывалась между новыми чувствами и семейным долгом. Да еще и начала видеть видения. Во время последнего свидания с любовником ей пригрезилась девушка, которая предупреждала Татьяну о скорой смерти от рук Вадима