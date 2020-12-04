Слепая 2 сезон: почему героиню ждет высокая цена за измену

4 декабря 2020 11:23 Александр Кива
Слепая 2 сезон: почему героиню ждет высокая цена за измену
Слепая 2 сезон: почему героиню ждет высокая цена за измену
пресс-служба

4 декабря c 14:50 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити “Сліпа”.

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К слепой провидице придет женщина, которая потеряла голову от любви и изменила мужу. Слепая Баба Люба предупредит Татьяну о высокой цене за неверность. 

Татьяна любила своего мужа Сергея и в их семье все было гладко . Но недавно в ее жизни появился Вадим - мужчина, от которого женщина буквально потеряла голову. Она разрывалась между новыми чувствами и семейным долгом. Да еще и начала видеть видения. Во время последнего свидания с любовником ей пригрезилась девушка, которая предупреждала Татьяну о скорой смерти от рук Вадима

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Татьяна отправится за помощью к бабе Любе, и слова слепой провидицы шокируют женщину! Успеет ли провидица отвести от героини смертельную опасность - узнаем сегодня на СТБ! 

 

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