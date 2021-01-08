Слепая 3 сезон: почему стоит верить в знаки судьбы

8 января 2021 13:00 Александр Кива
Слепая 3 сезон: почему стоит верить в знаки судьбы
Слепая 3 сезон: почему стоит верить в знаки судьбы
пресс-служба

8 января в 17:50 на телеканале СТБ состоится премьера 3 сезона мистического сериала Слепая. Одним из героев скриптед-реалити стал мужчина по имени Владислав, который скептически относился к знакам судьбы.

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Он не верил в знаки судьбы, пока не увидел траурный венок на обочине дороги. На ленте были написаны имя, отчество и фамилия некой женщины, вероятно погибшей в автокатастрофе, – Кравченко Марии Юриевны.

Владислав был удивлен: именно так зовут его жену, которая к тому же тяжело больна. Главный герой не на шутку испугался и решил обратиться к бабе Люба, чтобы узнать, не является ли это предзнаменованием чего-то ужасного. Что же ответит ему ясновидящая? 

Смотрите премьеру 3 сезона скриптед-реалити Слепая с 17.50 сегодня, 8 января, на СТБ.

 

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