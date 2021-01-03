Слепая-2: смотреть онлайн 54 серию (эфир от 11.12.2020)

3 января 2021 23:48 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 54 серию (эфир от 11.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 54 серию (эфир от 11.12.2020)
пресс-служба

11 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 54 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 54 серии сериала Слепая-2:

Елена была очень счастлива от того, что ее взяли в престижную компанию, однако радость длилась недолго. Однажды утром женщина увидела в кабинете свое фото с траурной лентой и очень испугалась. Елена поняла, что это плохой знак, поэтому в 54 серии Слепой сразу обратилась к бабе Любе. Провидица почувствовала, что все беды из-за ее нового рабочего места. Ранее на этом стуле сидела женщина, которая трагически погибла, и теперь Елена приняла ее судьбу. Покойница не успокоится, пока не заберет на тот свет близкого человека в ее последовательницы. Удастся ли Елене снять проклятие и защитить своих родных?

54 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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