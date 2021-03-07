Весна. Любовь. Суперхиты: 8 марта СТБ покажет концерт-сюрприз

8 марта в эфире СТБ зрители увидят грандиозный концерт-сюрприз «Весна. Любовь. Суперхиты» от создателей «Dizel Night»!

Эксклюзивные премьеры, неожиданные дуэты и зажигательные шутки от суперведущих Григория Решетника и актеров «Дизель Студио». Начало концерта в 22:10.

Самые яркие звезды шоу-бизнеса и лучшие юмористы соберутся на одной сцене, чтобы провести прекрасный вечер вместе со зрителями СТБ. Здесь будут любимые украинские песни, мировые суперхиты в уникальном исполнении, актуальные шутки от любимых телеведущих и сюрпризы от приглашенных гостей. Александр Пономарев похвастается умением говорить скороговорки, Евгений Сморигин будет носить на руках саму Королеву ночи – Олю Полякову, и это далеко не все сюрпризы вечера!

Впервые на концерте «Весна. Любовь. Суперхиты» прозвучат премьеры новых хитов NK, Милы Нитич, ТНМК, Оли Цибульской, а также самого неожиданного квартета – Александра Пономарева, DZIDZIO, ALEKSEEV и Артема Пивоварова. Также на сцене выступят Макс Барских, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мирзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и другие.

Ведущие вечера – Григорий Решетник и звезды «Дизель Студио» Егор Крутоголов, Дмитрий Танкович, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Маруся Грицук и Яна Глущенко.

Напомним, что к 8 марта телеканал СТБ подготовил целый ряд премьер. В этот день стартуют премьерные эпизоды многосерийного детективного проекта «След» (по будням в 15:30), третий сезон семейного реалити «Супермама» с Дмитрием Карпачевым (пн-чт в 18:00) и первый фильм уникального киноцикла Оксаны Байрак «Знаки любви» - «Виновата любовь» (пн-вт в 20:15).