Все не случайно – новая мелодрама на СТБ
Сериальная весна на СТБ продолжается! Вскоре зрители увидят новую 16-серийную мелодраму «Все не случайно» производства StarLight Production. Премьера сериала запланирована в мае в праймовом слоте «СТБ-сериал».
Однажды Варя падает с лошади прямо под копыта других наездников. Для ее спасения срочно нужна донорская кровь, но анализ ДНК показывает, что ни Олег, ни Анна не являются биологическими родителями девочки. Как такое возможно и что на самом деле произошло много лет назад? И смогут ли Полянские сохранить семью, когда встретятся с настоящей матерью Вари?
Сериал показывает, насколько случайные неслучайности могут изменить судьбы героев. Зрителям будет интересно следить за крутыми, непредсказуемыми поворотами на длинной дороге к счастью и сопереживать своим любимым персонажам, – рассказывает креативный продюсер сериала Максим Бернадский.
Напомним,