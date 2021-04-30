ТОП-5 фактов о драме с Кристианом Бэйлом "Исход: Цари и боги"

Эксклюзив 30 апреля 2021 16:30 Юлия Туренко
ТОП-5 фактов о драме с Кристианом Бэйлом
ТОП-5 фактов о драме с Кристианом Бэйлом "Исход: Цари и боги"
пресс-служба

В это воскресенье, 2 мая, канал 2+2 покажет историческую драму «Исход: Цари и боги» о жизни библейского пророка Моисея, роль которого исполнил Кристиан Бэйл.

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TV.UA собрал самые интересные факты о фильме, о которых вы могли не знать.

1. Картину снял звездный режиссер Ридли Скотт, который также создал такие фильмы, как «Гладиатор» и «Гангстер».

2. Специально для проекта Кристиан Бэйл прошел основы воскресной школы, изучал Библию, Коран и прочитал роман Джонатана Кирша о жизни Моисея.

3. Финальную версию фильма пришлось сокращать на 90 минут, так как режиссерская версия длилась почти 4 часа.

4. Хавьер Бардем и Оскар Айзек отказались от роли будущего фараона Рамзеса ІІ.

5. Из-за «исторических несоответствий» драму запретили показывать в Египте, Марокко и Объединенных Арабских Эмиратах.

Смотрите невероятную и захватывающую историю пророка Моисея в фильме «Исход: Цари и боги» в это воскресенье, в 19:00, на телеканале 2+2.

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